Desmiente SHyCP López Obrador; México se sostiene en finanzas sanas

Cd. de México, Septiembre 18 – . México tiene finanzas públicas sanas, una estabilidad financiera anclada en finanzas públicas sólidas y una inflación que va en dirección de la meta fijada por el banco central, así como un sector financiero bien capitalizado y líquido, respondió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la declaración que hizo la víspera el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de que recibía un país en bancarrota.

Esta fue la respuesta que remitió la SHCP al ser cuestionada sobre las recientes declaraciones de López Obrador, y aclaró que hay que seguir trabajando para que esto se mantenga así y evitar un contagio.

La dependencia aludió a las declaraciones efectuadas por su titular, José Antonio González Anaya, en una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) realizada el viernes pasado, en la que expresó: para mantener la estabilidad macro hay que trabajar todos los días, hay que estar asegurándose que las finanzas estén en orden, que se tenga una situación de deuda como la que tenemos, en un nivel relativamente bajo, comparado con otros países, pero sobre todo en una trayectoria descendente y sustentable.

Recordó: “la economía mexicana después de la crisis, incluso, ha enfrentado vientos en contra, tuvimos un choque al precio del petróleo bien alto. Estábamos en el 2016 con el precio de la mezcla mexicana en 18 dólares por barril, y hoy está a 60, de hecho está arriba de los 60.

Esto, sin embargo, lo logramos navegar bien, debido a los esfuerzos de estabilidad y de anclaje de las finanzas públicas y de la política monetaria. Así que México ha crecido bien, quisiéramos crecer más, pero el país creció, en 2014-2018, 2.7 por ciento, que es más que Chile, más que Argentina, más que Brasil, incluso más que Estados Unidos, más que Colombia, destacó.

Por separado, el empresario Claudio X. González, ex dirigente e integrante del Consejo Mexicano de Negocios, y del consejo de administración de corporativos de distintos sectores, dijo que Andrés Manuel López Obrador está matizando sus promesas de campaña, porque no va a poder cumplir con todo.

Expresión desafortunada

Al participar en el Foro Forbes, calificó de desafortunada la expresión que el pasado domingo utilizó el próximo mandatario federal, responsabilizando incluso al Banco de México sobre la situación económica, pero también dijo que López Obrador matizó después.

De cualquier manera consideró que el presidente electo está diciendo que no se va a gastar más de lo que se tenga y se mantendrán las finanzas sanas y de manera disciplinada.

Se pudo haber utilizado, dijo, otro adjetivo, porque en bancarrota significa que no tenemos crecimiento económico, pero sí lo estamos logrando.

No comparto ese adjetivo pero sí el hecho realista de que no se puede hacer todo por falta de recursos y tiempo, expresó.

Claudio X. González destacó que López Obrador es un político pragmático y predicador al mismo tiempo, pero debe haber un equilibrio entre ambas facetas.

Advirtió que habrá momentos apretados que no gustarán, pero los empresarios, dijo, debemos aprovechar el pragmatismo.

Etapa de confianza

Por su parte, el dirigente del CCE, Juan Pablo Castañón, advirtió que hoy estamos en una etapa para generar confianza y unidad entre los mexicanos, para generar inversión y empleos.

Si bien no quiso opinar directamente sobre las palabras del futuro mandatario, abundó que México cumple todos sus compromisos económicos externos e internos, y aunque tiene lento crecimiento, puede subirlo a 4 por ciento anual con una política pública adecuada.

Habría todavía que escuchar y analizar un poco más a qué se refiere el presidente electo sobre lo que es un país en bancarrota. Yo, leyendo la nota a profundidad, comparto que tenemos retos como país en materia de seguridad, estado de derecho, aumentar la inversión, ahorro en pensiones, salud y seguridad social, formalizar la economía, retos para los poderes Ejecutivo y Legislativo, que significan un esfuerzo, indicó.

A su vez, el presidente de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, Enrique Bojórquez, rechazó que México se encuentre en una situación económica de bancarrota.

Afirmó: No sé si lo dice porque lo siente o es una manera de irse curando en salud por si no llega a cumplir lo ofrecido. Además de que no profundiza en el tema sobre a qué se está refiriendo. Habla sobre la bancarrota, pero no hay un diagnóstico al respecto.

Ahora, si el presupuesto contempla los vencimientos y el pago de intereses de la deuda del sector público, el país no está en bancarrota. Tendríamos que saber lo que tenía en mente el señor presidente electo para expresarse en esta forma, apuntó.

Me gusta: Me gusta Cargando...