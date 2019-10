Desmienten que José José murió en un hospicio para desahuciados

Miami, Florida, Octubre 04 – . Luego de que se asegurara que José José había muerto en un hospicio de Miami, Jonathan Chait, cónsul de México en Miami, afirmó que El Príncipe de la canción falleció en un hospital.

«De acuerdo con la información que nosotros tenemos, sí murió en el hospital y posteriormente fue trasladado a la funeraria en la que se encuentra ahora (el cuerpo). Los documentos, a final de cuentas, los expide el hospital y pues a los interesados», declaró en entrevista para Foro TV.

El funcionario reveló que van a exponer el cadáver (de José José) en el American Airlines Arena de Miami el sábado. «Sarita ya había trabajado para que se hiciera así», comentó el cónsul.

Ante este tema, el hospicio VITAS Healthcare lanzó un comunicado para aclarar la situación y asegurar que «el señor José José no recibió servicios de VITAS al final de su vida».

–ARREPIENTEN LOS ESTRAMBÓTICOS DE NO GRABAR HOMENAJE–

Arturo Ruelas, vocalista de la banda de ska Los Estrambóticos, se arrepiente de no haber aceptado la propuesta de estar en el disco «Un Tributo» a José José, en el que participaron varios grupos de rock, la principal razón por la que se negó fue porque no lo conocía.

«Nos invitaron a hacer el homenaje que le hicieron con otros grupos de rock, pero bueno yo no lo conocía, yo nunca vi ‘Siempre en domingo’, ‘El chavo’, mis padres me prohibían el futbol, en general el canal 2, bueno yo lo conocía de lejos por tíos borrachos, bueno ni siquiera tengo tíos borrachos, pero por otros, bueno ni siquiera mis familiares más cercanos lo seguían», dijo el vocalista «El Pinocho» en entrevista con EL UNIVERSAL.

El cantante explicó que fue la disquera quien lo buscó para proponerle el proyecto, pero se negó y estaban ocupados haciendo otras cosas y no tenían el tiempo para un proyecto más.

«Nos invitaron, pero como yo no lo conocía, no estaba inmerso en su música y bueno aparte nos estaba costando mucho trabajo nuestro segundo disco, era una época muy difícil para nosotros, para compaginar con ese proyecto y ya cuando lo descubrí, todos estaban recibiendo el disco de oro por las altas ventas de ese homenaje», comentó.

Fue una oportunidad de la que ahora se arrepiente no haberla aceptado, pero espera que se presente otra y si se da la ocasión de hacer un tributo para «El Príncipe de la Canción», indicó que sería el primero en levantar la mano.

«Ojalá se repita, algún otro homenaje con otros intérpretes, pero ese disco me gustó muchísimo y me arrepiento el no haberlo hecho, pero bueno fueron las circunstancias de la vida que se dieron así y no pude la oportunidad de aprovechar esa oportunidad, pero bueno eso es algo que siempre queda y ahora hay que estar atento a otras», indicó.

De lo que no se arrepiente y al contrario agradece, es que debido a esa propuesta pudo conocer a un gran interprete, «me dieron por lo menos 15 discos de él y bueno pude ser un gran fan de José José, pero muy tarde para haber grabado algo con él, gracias a ese acercamiento para hacer la grabación lo descubrí y yo creo que Juan Gabriel es el máximo cantautor, pero como intérprete José José es el rey», expresó.

