Despiden a periodista de la BBC por burlarse del bebé de la realeza

Londres, Inglaterra, Mayo 10 – . El popular periodista y escritor británico Danny Baker ha desatado la polémica en el Reino Unido al publicar en su cuenta de Twitter un desafortunado comentario racista sobre el nuevo miembro de la familia real británica, Archie Harrison, hijo de Meghan Markle y del Príncipe Harry.

Baker compartió en esta red social una fotografía en la que aparecía una pareja con un mono y el siguiente comentario: “el bebé real abandona el hospital”. En la imagen se podía observar a la mujer cogiendo de la mano al animal vestido elegantemente como si se tratase de un niño.

Al ver todo el ruido que había generado su comentario, Baker decidió eliminar rápidamente el mensaje y pedir disculpas por su contenido. “Perdón por la fotografía del pequeño vestido con ropa elegante. Nunca se me hubiera ocurrido, no soy así”.

El periodista aseguró que no se dio cuenta de las connotaciones racistas que podía conllevar su publicación hasta que leyó las críticas de los usuarios. “Nunca se me hubiera ocurrido hacer una comparación de este tipo hasta que la gente me lo ha advertido”, aseguraba. “Un chaval vestido con ropa elegante. De todos modos, borrado ahora mismo”, concluía Danny Baker.

El popular periodista y escritor presentaba un programa en la BBC. La cadena de televisión pública del Reino Unido ha anunciado este mismo jueves el despido de Baker alegando que mostró “un grave error de juicio” con su tuit sobre el hijo de Harry y Meghan.

La duquesa de Sussex ha sido víctima de ataques racistas desde el inicio de su relación con Harry en 2016. Por este motivo, la Casa Real británica tuvo que hacer un llamamiento a través de los medios de comunicación para acabar con los comentarios contra Meghan Markle.

Me gusta: Me gusta Cargando...