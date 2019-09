Desploma turismo al sur del estado al retener presupuesto la Federación

Nuevo Laredo Express

Cd. Victoria, Septiembre 12 – . El sector hotelero de la zona sur del estado afirmó que la Federación mantiene el castigo a la actividad turística desde finales del 2018 con la disminución al presupuesto para promoción, así que estiman que en 2020 siga la tendencia negativa porque el dinero se va directo al proyecto del Tren Maya.

“A la Secretaría de Turismo cada vez se le asigna la menor cantidad de recursos, ya en el 2019 tuvo un gran bajón porque se destinó gran parte del dinero para el Tren Maya y para el 2020 se está presupuestando el mismo escenario”, aseveró Íñigo Fernández Bárcena, presidente de la Asociación de Hoteles de la Zona Sur.

Sin embargo, la disminución del dinero enfocado al turismo tiene una caída desde finales del 2018 que comenzó a bajar el respaldo a las acciones enfocadas a la promoción, lo cual se dio durante la mayor parte del sexenio pasado.

“La tendencia desde finales del 2018 e incluyendo lo que va de 2019 ha sido a la baja la visita de turismo a los diversos destinos, es decir, se están reportando números de ocupación por debajo de lo que se registró el año anterior”, insistió.

Los empresarios refieren que es un proyecto “que suena atractivo, bastante ambicioso y que solo va a ayudar a cierta región del país, dejando de lado a otras regiones del país que han sido bastante productivas, entonces, no vemos que sea la mejor estrategia el tema de asignar el recurso presupuestario al Tren”.

Recordó que con el inicio de la 4T y “la curva de aprendizaje del Gobierno Federal y la desaparición del Consejo de Promoción Turística, encargado de realizar ferias a nivel internacional para promover la marca turística del país, se han notado afectaciones”.

El clamor del sector hotelero no solo recae en los presupuestos enfocados a la proyección de los atractivos que tienen los municipios del sur, sino a ampliarlos, a que cada vez el turista que visite la zona encuentre nuevas cosas. La Secretaría de Turismo de Tamaulipas ha sobrevivido con recursos estatales desde el año 2018, y para el próximo 2020 el apoyo por parte de la Federación será mínimo. Fernando Olivera Rocha, titular de la dependencia, informó que el paquete económico del 2020 no es favorable, pues la Federación daba a Tamaulipas hasta el 2018 recursos por 50 millones de pesos los cuales ya no se reciben, lo que obliga a utilizar recursos propios del estado.

“En el 2019 ya no recibimos recursos del Gobierno Federal, haciendo una recapitulación que los recursos que del 2018 es un recurso para la promoción, en el 2019 ya no existieron”.

Dijo que también por parte de la Secretaría de Turismo Federal recibían presupuesto para la infraestructura turística, capacitación y certificación, pero ya no se tuvo la capacidad y posibilidad para que Sectur repartiera. “Aún no sé los programas o acciones dentro de Sectur Federal que podrían verse castigados, en años anteriores llegaban 30 millones en promoción y empatamos 20, el año pasado 30 millones, depende la capacidad que podía pasar el Gobierno Federal”.

Asimismo, los muelles 2, 3 y 4 de la Aduana de Tampico serán convertidos en grandes sitios turísticos para el próximo año. El secretario Fernando Olivera Rocha, informó que se reunirá el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca con gente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, además de Turismo Federal en octubre próximo.

