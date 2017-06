Desplome en comercio al reducir la visita a mercados los migrantes

Dallas, Texas, Junio 06 – . El consumo de los inmigrantes en Estados Unidos ha bajado como consecuencia del miedo a las órdenes ejecutivas del presidente, Donald Trump , para aumentar y acelerar las deportaciones y que han llevado a muchos indocumentados a limitar sus salidas a la calle.

“Los inmigrantes no salen, no compran , se quedan en casa porque tienen miedo de no regresar si se aventuran afuera”, declaró Robert Kaplan , presidente del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Texas, en una reunión reciente del Council on Foreign Affairs en Washington .

El tema es preocupante, porque el 70% de la economía de Estados Unidos depende del gasto de los consumidores , y los inmigrantes son importantes porque, en general, son más propensos a gastar que a ahorrar.

El poder de compra de la comunidad hispana en 2015 era de 1.3 billones de dólares, según datos de la consultora Nielsen , que estima que esa cifra será de 1.7 billones en 2020.

Pero un consumidor hispano temeroso podría reducir el crecimiento económico del país por cada año que Trump sea una amenaza para los inmigrantes, lo que haría caer en 100,000 millones de dólares la producción económica total para el año 2021, según estimó Moody’s Analytics .

Este ambiente enrarecido no solo afecta a los cerca de 11 millones de indocumentados que se calcula en viven en el país, sino también a un buen número de los 56 millones de hispanos con estatus legal que conviven con ellos.

Leroy Cavazos, de la Cámara de Comercio Hispana de San Antonio , confirmó a Efe que se registra una caída de consumo en los centros comerciales de ciudades texanas como McCallen, El Paso, San Antonio, Eagle Pass y Laredo.

“Todavía no hay números , pero es una realidad muy palpable”, señaló sobre la incertidumbre que también se refleja en el tránsito en los puentes y pasos internacionales, a pie y en coche, desde México, uno de los principales blancos del discurso proteccionista de Trump.

En Chicago , el barrio mexicano que es uno de los ejes comerciales de la ciudad también vivió momentos de temor y “para llorar”, con una caída de negocios de hasta el 40% , declaró Jaime di Paulo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de La Villita.