Desquicia Aduana al fallar nuevo cobro SAT del sello digital PECE

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Diciembre 04 – . Un nuevo cobro comenzó a aplicar el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de la Aduana por cada pedimento que se emita, mantiene semiparalizadas la actividad aduanera luego que mantiene caídos los sistemas en la mayoría de los bancos.

La entrada en vigor del llamado Pago Electrónico de Comercio Exterior (PECE), deriva de la falta de obtención de conformación de pago para algunos archivos y se está presentando desde el lunes pasado con todos los bancos menos con BBVA, dijo una de las fuentes de una agencia aduanal.

“Nos solicitan las diferentes instituciones bancarias no estar reenviando constantemente solicitudes de recuperación, ya que estas no pueden generarse a través del sistema, pues los bancos en conjunto con el SAT ya trabajan en una solución para este problema y están provocando saturación tanto en los bancos como en el SAT, lo que genera mayores retrasos y problemas en el procesamiento de nuevos archivos”, dijo.

El sello digital denominado PECE es calificado como un nuevo formato para pagar los impuestos aduanales electrónicamente, tiene un costo adicional de 20 pesos por cada pedimento, cuyo número de estos los expiden por millones agencias aduanales y comercializadoras diariamente en el país

Este innovador cobro tributario presenta problemas en el sistema de la mayoría de los bancos y para poder apoyarlos en la obtención de los archivos pendientes necesitamos que nos proporcionen la siguiente información: Patente, Aduana, Pedimento, Archivo y Banco, dijo un empleado de una importadora.

“Se les suplica que antes de enviarnos la solicitud de recuperación verifiquen en el Sistema de Operación Integral Aduanera (SOIA) que su pedimento se encuentra pagado y así mismo, que confirmen que el monto correspondiente a esta operación ya ha sido efectivamente retirado de su cuenta”, reza uno delos correos enviados a clientes de la agencia aduanal.

El administrativo de la agencia aduanal, mencionó que los errores que generan las distintas instituciones bancarias cuando se presenta este problema son: ERROR 104, Línea de captura ya pagada por el banco que intenta pagarla nuevamente; ERROR 229 Problemas internos del banco no clasificados.

Me gusta: Me gusta Cargando...