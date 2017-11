Destaca mexicano en la creación del campeón Astros de Houston

Houston, Noviembre 03 – . M iles de mexicanos han llegado a Houston para trabajar en la construcción de edificios. El capitalino Jeff Luhnow, gerente general del equipo Astros desde 2011, arribó para construir un campeonato, el primero de la organización en 55 años de historia.

Luhnow, nacido en la Ciudad de México, fue uno los principales artífices para levantar a un equipo, que perdió 111 partidos en 2013, a ganar 102 cuatro años después y coronar la actuación con el título de la Serie Mundial.

“En Grandes Ligas si no ganas un título de Serie Mundial no ganas nada”, dijo Luhnow durante los festejos de los Astros. “Sabemos que lo que logramos es único, pero no fue de la noche a la mañana, fue un trabajo constante, buscar armarnos pieza por pieza, no fue algo sencillo”, dijo en el clubhouse del equipo en medio de los festejos tras vencer a los Dodgers en el séptimo partido realizado el pasado miércoles.

Luhnow es hijo de padres estadunidenses, pero nació y vivió sus primeros años en México, país del que se dice profundamente orgulloso.

“Yo soy mexicano y podría presumir que era el primer gerente general mexicano que había en Grandes Ligas, el primero nacido en Latinoamérica además”, señaló con un perfecto español. “Ahora además puedo decir que soy el primer gerente general mexicano que gana una Serie Mundial y yo espero que eso le abra la puerta a más mexicanos”.

Fue precisamente el hablar español una herramienta ideal para comunicarse con los jugadores latinos del equipo campeón de las Grandes Ligas.

“Creo que parte de mi éxito es que tengo la facilidad para hablar en español y nosotros tenemos a muchísimos jugadores latinos. Como gerente general el poder acercarte a ellos y hablarles en su idioma, decirles lo que esperas de ellos, escuchar las necesidades o preocupaciones que puedan tener, es una enorme ventaja”.

Luhnow fue parte importante en la firma de prospectos como George Springer, Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, Dallas Keuchel y los latinoamericanos Carlos Correa y José Altuve. Todos jugadores que fueron parte fundamental para la obtención del título.

Entre sus metas a corto plazo con Astros, es algún día poder debutar a un pelotero que haya nacido en México.

“Lo estamos buscando porque ya tenemos una fuerte relación con la gente mexicana que vive en Houston y con la que vive en México, pero nos hace falta terminar de crear esa identidad con un pelotero mexicano”, aceptó. “Sé que no estamos lejos de lograrlo, y para mí en lo personal será una meta cumplida muy particular”.

Astros de Houston jugó dos partidos de pretemporada frente a los Padres de San Diego en la Ciudad de México apenas el año pasado y el objetivo es mantener esa cercanía.

“Esperamos que con este título más personas en México se sientan atraídas por nosotros. Espero que pronto tengamos también la oportunidad de jugar más partidos en México”.

El título conseguido por Astros resultó por demás emotivo, debido a la serie de adversidades que enfrentaron como fue el Huracán Harvey que afectó a Houston.