Destacan obras y mantenimiento en trabajos mejor pagados a inmigrantes

Dallas, Noviembre 22 – . Quienes llegan a los Estados Unidos en busca de oportunidades se integran casi de manera inmediata a la fuerza laboral, obteniendo empleos que puedan ayudarlos a empezar su camino en un nuevo país.

Según una encuesta realizada por el Censo de los Estados Unidos, estas son las cinco profesiones en las que más inmigrantes con y sin documentos laboran:

Construcción 17,947

Mantenimiento 17,048

Ventas 12,929

Transportación 10,109

Alimentos 10,076

Pero el que sean los trabajos más populares no quiere decir que son los mejor pagados para la comunidad inmigrante sin ciudadanía…

Estos son los trabajos mejor pagados para inmigrantes

En el condado Cameron y el Condado Hidalgo estas son las cinco opciones que mejor sueldo reciben en la comunidad inmigrante.

En el condado Hidalgo la arquitectura se encuentra en las cinco carreras mejor pagadas con sueldos promedio de hasta 65 mil dólares al año, junto a esta profesión se destacan los técnicos de salud, ciencias sociales y terapia física y especialistas en negocios y finanzas con sueldos mayores a los 40 mil dólares al año o bien la mejor pagada que es el área legal con sueldos de más de 140 mil dólares al año.

Trabajos mejor pagados:

Área legal 142,025

Arquitectura e ingeniería 65,429

Técnicos de la salud 53,437

Terapia física y ciencias sociales 50,177

Especialistas en negocios y finanzas 43,469

En el condado Cameron las profesiones mejor pagadas son similares aquí también los técnicos de la salud tienen una buena remuneración, debido a la gran demanda que existe en el valle de Texas… para técnicos de la salud o bien expertos en finanzas los sueldos sobre pasan los 60 mil dólares al año, mientras que los especialistas en computación pueden llegar a ganar más de 50 mil dólares al año entre otros empleos en el condado Cameron las opciones administrativas o de transporte son otras de las cinco mejor pagadas para los no nacidos en este país.

Trabajos mejor pagados:

Especialistas en negocios y finanzas 67,261

Técnicos de la salud 67,225

Especialistas en computación 52,211

Oficina y administración 25,410

Transporte 25,171

Estas podrían ser buenas opciones para quienes aún no eligen su campo de trabajo, pero para quienes ya estudiaron en su país de origen existe la posibilidad de revalidar sus estudios, el consulado de México en McAllen y en Brownsville pueden brindar orientación sobre a qué oficinas puede acudir para realizar este trámite.

Otras opciones para trabajadores inmigrante

Revalidar los estudios realizados en otro país es una posibilidad para poder ejercer su carrera al llegar aquí, pero por otra parte segun datos del Censo de los Estados Unidos el tener su propio negocio es muy buena opción para quienes dejaron su país de origen.

Otra opción comúnmente utilizada por los inmigrantes luego de tener cierto tiempo en este país es poner su propio negocio, en el valle de Texas hay más de 70 mil personas con un negocio propio y lo que vale la pena notar es que en el condado Cameron de quienes son sus propios jefes 40 por ciento son originarios de otro país, mientras que en el condado hidalgo un 49.95 por ciento es decir casi la mitad de quienes tienen una empresa o comercio no nacieron en los estados unidos.

En el valle de Texas así sea que trabajen por algún sueldo o que sean empresarios quienes inmigraron de otro país conforman una cuarta parte de la fuerza laboral, es decir una pieza clave en la economía de la zona sur del estado de Texas.

Más allá de los números y las cifras para todo inmigrante dejar su país de origen no es fácil, empezar de nuevo no es sencillo y aun y con todas las trabas que se puedan presentar la actitud no desistir es algo que los termina distinguiendo del resto.

