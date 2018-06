Detectan desvío de recursos y abuso de autoridad en Conalep del Estado

Nuevo Laredo Express

Cd. Vitoria, Junio 27 – . Empleados del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Tamaulipas, denunciaron las irregularidades que suceden en el subsistema educativo en el estado, que van desde desvío de recursos hasta abuso de autoridad.

La trabajadora del CONALEP Victoria y Presidenta de la Fundación Despierta al mundo, Beatriz Eugenia López Sevilla, dijo en rueda de prensa que en la investigación que desarrolla la PGR, han salido nombres como el caso de Miguel Rodríguez Bueno, gente muy cercana a la líder del Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (SUTSPET), Blanca Valles Rodríguez.

Explicó que la investigación inició por abuso de autoridad contra el Director Administrativo del CONALEP, Adolfo Pastor Paz, “el 5 de noviembre del 2016 iniciamos una investigación… Por haber metido a un familiar a trabajar…”.

“Compareció el Director Jurídico y el regidor de nombre Miguel, y que es actualmente Delegado de Trabajos y Conflictos del SUSPET, compareció ante la PGR, y en sus palabras dijo que ellos son los únicos que proponen al personal docente de base, ni siquiera es el Director General, ni el Administrativo, para evitar la responsabilidad del Director Administrativo que contrató a su esposa…”.

Refirió que derivado de eso, se solicitó información a la líder del SUTSPET, Blanca Valles, datos que revelaron que el regidor quiso ocultar la fecha de entrada de la esposa del Director Administrativo, “le mintió a la autoridad…”.

“El director general de CONALEP está enterado de la situación, porque hay una denuncia en la Contraloría Gubernamental, por la misma situación, y en las dirigencias se le solicitó información al Director General del CONALEP Agustín de la Huerta Mejía, y ha hecho caso omiso a los oficios, está encubriendo está situación…”.

“Fue por ejercicio abusivo al haber contratado a su esposa… Me bajaron de nivel porque era coordinadora estatal, me quitaron la compensación porque era orden del ejecutivo estatal, cosa que no es cierto, yo justifiqué mi trabajo… Voy a demandar al Director General por acoso laboral, hay muchos trabajadores amedrentados…”.

“Lejos de economizar recursos todavía están sosteniendo aviadores del pasado, están usando los RFC de las personas que están en litigio laboral, para cobrar ante el SAT…”.

“Además de los prestanombres de personas por contrato que ganan más de 40 mil pesos al mes, más las compensaciones; hay un caso de una persona en el plantel de Victoria que gana 24 mil 141 pesos mensuales, además de 20 mil de compensación, que luego le quitaron, y que lo avaló Agustín de la Huerta, ella se llama Liliana, si va a trabajar y gana eso por sacar copias, cuando un maestro gana 4 mil pesos”, puntualizó.

