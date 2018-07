Detienen a joven acusado de alistar ataque en nombre de Estado Islámico

Dallas, Julio 12 – . Un joven de 17 años ha sido detenido en Plano, Texas (EE UU) y acusado por preparar un ataque con un arma de fuego contra un centro comercial en nombre del grupo Estado Islámico.

La policía federal estadounidense (FBI) y la policía local han informado de que Matin Azizi-Yarand tenía previsto perpetrar el ataque a mediados de mayo y que buscada reclutar a otras personas para participar en el mismo. Además había preparado ya un mensaje para justificar el atentado. En el momento de su detención, el sospechoso había enviado más de 1.400 dólares a otras personas para la adquisición de armas y ropa paramilitar.

En diciembre Azizi-Yarand contactó con una “fuente humana confidencial” del FBI, un agente encubierto, y le trasladó su deseo de viajar al extranjero o de perpetrar un atentado en Estados Unidos y se comparó con otros “lobos solitarios” que habían perpetrado atentados. “Mira a los otros lobos solitarios.

Qué entrenamiento tenían y simplemente mataron a los kuffar (infieles)”, dijo el sospechoso, según el pliego de cargos. “Como en Europa” “¿Los hermanos de Europa, el hermano de España, el hermano de Nueva York? No tenían formación militar. No se trata de números. Se trata de llevar un mensaje a esos países taghut [de mayoría no musulmana]”, dijo.

Más adelante, Azizi-Yarand dijo que quería “poner a América [EE UU] en el estado que está Europa, donde los soldados están en la calle” y hacer “algo que también les suponga un coste económico”.

El sospechoso mostró interés en viajar a Pakistán para luego entrar en Afganistán y unirse a Estado Islámico e incluso admitió conocer a una persona en India con información sobre la actividad yihadista en Libia e invitó al contacto del FBI a viajar con él allí.

Entre los objetivos que barajaba para su atentado, que pretendía cometer en el mes sagrado musulmán de Ramadán, estaban un colegio y un centro comercial, e incluso mandó al agente encubierto del FBI fotografías del centro comercial Stonebriar Center.

El pliego de cargos pide hasta cadena perpetua por pedir a otros participar en su atentado y diez años por amenaza terrorista. Está en prisión bajo fianza de tres millones de dólares.

