Detienen a los golpeadores en video, integrantes de una banda en Culiacán

Cd. de México, Diciembre 19 – . El siguiente video, que circula en redes sociales fue determinante este fin de semana para la aprehensión de cuatro de los presuntos Justicieros de Culiacán.

Los rostros de dos de los detenidos se ven claramente en el video.

Y presuntamente uno de ellos es quien castiga con una tabla a la víctima y el otro es quien graba desde el interior de la camioneta, sus nombres son Josué de Jesús y Edwin Omar, ambos de 22 años de edad.

Al momento de su detención, las autoridades, señalan que su vestimenta coincidía con la que traían en el video, además de que se les encontró cuatro armas largas, 25 cargadores, un arma corta y cartuchos.

Los cuatro fueron vinculados a proceso por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y delincuencia organizada, por lo que se les dictó prisión preventiva.

El caso pasó a manos de la Procuraduría General de la República, que tiene tres meses para ampliar la investigación en contra de los detenidos.

Sin embargo, su participación en los otros videos y torturas aún no está clara. Por lo menos en este video del castigo a un supuesto golpeador de mujeres, aparecen otros rostros de supuestos justicieros que no han sido detenidos aún, por lo que no se sabe si se trata de un solo grupo de presuntos justicieros o hay más.

