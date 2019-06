Detienen a político neolonés por el traslado de 100 kilogramos de cocaína

San Antonio, Junio 17 – . El originario de San Pedro Garza García, Nuevo León, Rodrigo Cortés Gutiérrez fue detenido en Texas

y es procesado en San Antonio acusado de ofrecerse a trasladar 100 kilos de cocaína en un avión particular a cambio de un pago de 60 mil dólares.

Cortés Gutiérrez en Texas, de 45 años de edad y quien se identifica como piloto, es sobrino de un empresario del ramo acerero y fue candidato a Diputado federal por el Partido Verde en el 2009.

El Departamento de Seguridad Interior

de Estados Unidos detuvo a Cortés este 16 de mayo; su juicio se lleva en la Corte de Distrito del Oeste de Texas, con el expediente 5:19-cr-00413.

Los agentes contactaron a Cortés Gutiérrez luego de una investigación que los llevó hasta él, en un primer encuentro le pidieron trasladar en su avión 20 kilos de cocaína, cantidad que después aumentó a 100, por la que le pagarían un total de 120 mil dólares, por lo que le dieron la ruta de Laredo a San Antonio y después evaluaron partir de McAllen o de la Isla del Padre.

En un detallado reporte, el agente Paul Muriel precisa que sostuvieron tres encuentros con el sampetrino: el 1, el 14 y el 16 de mayo. Señala que fue al final de este último cuando lo detuvieron luego de que éste tomara 60 mil dólares, que le pagarían como adelanto.

«Cortés dijo que quería transportar por lo menos 40 kilogramos para que el viaje valiera la pena», asentó Muriel.

«Dijo en español a los agentes encubiertos: ‘Todo sale con madre, buey (sic), pero necesito hacerlo yo'».

«Los encubiertos le dieron a Cortés las llaves del auto para que pudiera transferir la bolsa que contenía los 60 mil dólares a su vehículo», detalla.

Al ser detenido, en el estacionamiento de un restaurante, el sampetrino dijo que el dinero era para comprar camiones y mostró una orden de compra falsa, tal y como había dicho a los agentes que sería el argumento justificar la portación del efectivo.

El delito del que se le acusa puede derivar en una sentencia que va de 10 años de prisión a cadena perpetua, así como una multa de 10 millones de dólares.

