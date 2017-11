Detienen a tres mexicanos al pie de una nave utilizada para narco

Caracas, Noviembre 07 – . Al menos tres mexicanos fueron detenidos el domingo tras el hallazgo de una aeronave en el estado venezolano de Cojedes , que era utilizada para el narcotráfico, informó el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol.

Durante la madrugada de hoy (domingo) se logró la incautación de una aeronave modelo King-200 de siglas norteamericana, en el estado Cojedes”, escribió en su cuenta de Twitter, y señaló que en el procedimiento fueron detenidos tres pilotos de nacionalidad mexicana.

El ministro no detalló los nombres de los ciudadanos mexicanos, pero indicó que están siendo interrogados .

Según explicó, la aeronave se encontraba escondida entre unos matorrales en una pista no autorizada y estaba siendo abastecida de combustible para dirigirse a otra pista no autorizada en la frontera con Colombia , donde recibiría una cantidad no determinada de drogas.

Reverol aseguró que la Oficina Nacional Antidrogas y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) están profundizando las investigaciones sobre este caso para garantizar la protección del espacio aéreo venezolano.

Venezuela ha reiterado en varias oportunidades que luchará contra el narcotráfico, incluso en medio de señalamientos de funcionarios, como el propio Reverol, de estar relacionados con ese comercio ilegal.

Conforme el Gobierno, la mafia del narcotráfico está en Estados Unidos y en Colombia.

Por otra parte, dos ciudadanos mexicanos considerados sicarios relacionados con Los Zetas fueron sentenciados este lunes en Washington a cadena perpetua por el asesinato de un agente migratorio estadunidense en territorio mexicano, informó el Departamento de Justicia.

Conforme a la agencia France Press, José Manuel García, de 36 años, y Jesús Iván Quezada, de 29, fueron condenados por el asesinato del agente migratorio Jaime Zapata durante un ataque a balazos cometido en 2011 en San Luis Potosí.

En el ataque también resultó gravemente herido otro agente migratorio estadunidense, Víctor Ávila.

El caso constituyó el primer asesinato de un agente federal estadunidense en territorio mexicano y desató una intensa investigación en los dos países.