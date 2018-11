Dice Trump en conferencia de prensa tener gran parecido con Elvis Presley

Mississippi, Noviembre 29 – . En plena conferencia de prensa en Tupelo, Mississippi, Donald Trump aseguró que en su juventud tenía gran parecido con el cantante Elvis Presley.

No debería decir esto. Ustedes dirán que soy muy presumido porque no lo soy, pero de joven me decían que me parecía a Elvis, lo único es que yo era rubio”, le contó al público.

Estas declaraciones causaron sorpresa entre los asistentes del evento.

Donald Trump visitó Tupelo, Mississippi, y visitó el lugar donde nació Elvis Presley para apoyar a la senadora republicana Cindy Hyde-Smith.

También comentó que amaba a Elvis y estaba orgulloso de poder visitar su casa.

Tupelo es el hogar de miles de buenos trabajadores patriotas estadounidenses y el lugar de nacimiento del Rey del Rock N’ Roll, Elvis. ¡Amamos a Elvis!”.

El presidente de Estados Unidos se ha declarado fan de Presley, incluso a principios de noviembre le concedió la Medalla de la Libertad, el máximo honor civil de los Estados Unidos, al recordado cantante.

Es uno de los artistas más queridos y uno de los íconos culturales más perdurables que jamás hayan existido”, lo definió en ese momento.

Las redes sociales no pudieron perder la oportunidad de preguntarse ¿Cuál es el

parecido de Trump con Elvis?

Me gusta: Me gusta Cargando...