Difunde su cómoda vida Stephanie Salas sin la ayuda de Luís Miguel  

Nueva York, Enero 31 – . La hija de Luis Miguel y Stephanie Salas llamó la atención esta semana al compartir algunas fotografías de su viaje a Nueva York, donde posó como toda una modelo con prendas que muchas jóvenes de su edad sueñan con poseer. Basta mencionar su vistoso abrigo con detalles de imitación de piel de Ducie con valor de casi 15 mil pesos.

También resaltó el bolso de correa de piel con candado y detalles dorados de la firma Dolce & Gabbana. Existen varios modelos similares, cuyo valor oscila entre los 40 y 50 mil pesos. Lo cierto es que Michelle Salas no solo luce los artículos, sino que los sabe portar y crear estilos que la han convertido en un referente de la moda.

Fue así como se abrió paso por cuenta propia, después de que durante su adolescencia solo era noticia por ser la hija no reconocida de Luis Miguel. Sin embargo, fue en 2007 cuando ‘El Sol’ decidió acercarse a la joven, por supuesta influencia de su entonces pareja Aracely Arámbula.

Michelle se fue a vivir a Los Ángeles, y en sus palabras, fue lo mejor que pudo haber hecho porque comenzó su propio camino gracias a un blog donde compartía momentos de su vida, recetas y consejos de moda. «Cuando me fui de México tenía 17, fue una etapa muy difícil para mí. Había crecido mucho ante las cámaras, nadie sabe cómo manejar estas situaciones, iba a un evento y me decían ‘¿para qué vienes si no vas a hablar?, y yo decía, ‘bueno, porque me invitaron’. Me costó mucho trabajo llevar eso. Cuando me fui a Los Ángeles, empecé con el blog, a trabajar con marcas, ya la gente estaba interesada en lo que estaba haciendo yo, no lo de mi abuela, mi mamá y mi papá».

En una entrevista con ‘Ventaneando’, aceptó: «Ahí cambió la perspectiva de lo que me rodeaba, de lo que quería decir y cómo quería que la gente me conociera. Ha sido interesante el cómo he vivido mi vida frente al público, frente a la expectativa de lo que la gente espera de mí. La gente tiene un estereotipo de mí, de ‘la niña que le han dado todo, la niña que nunca ha sufrido de nada’, pero el blog fue una oportunidad de que la gente me conociera como soy», comentó en 2016.

Poco a poco hizo alianzas con varias marcas para ser su imagen, participar en campañas publicitarias y abrirse camino en el modelaje. Ha trabajado con Carolina Herrera, Michael Kors, Aristocrazy, Pronovias, Tommy Hilfiger y Pantene. Debido a que se convirtió en influencia en las redes sociales, en 2017 se unió al equipo de la revista ¡HOLA! como parte del proyecto HOLA!4u, un canal de YouTube donde ha revelado momentos de su faceta personal, a través de blogs que la siguen hasta su cocina.

Pero sin duda, uno de los pináculos de su corta carrera fue haber sido elegida para desfilar en Milán durante una pasarela de Dolce & Gabbana donde también participaron Carla Bruni, Monica Bellucci, Emily Ratajkowski y Lady Kitty Spencer, sobrina de Lady Di.

Gracias a su trabajo para la revista ¡HOLA!, el público pudo seguirle los pasos por Italia, y descubrir que su madre Stephanie Salas no solo la acompañó en el viaje, sino que fue invitada por Stefano Gabbana para unirse al desfile.

Sin embargo, Michelle se ha topado en la Dinastía Pinal con su peor detractora: Frida Sofía. Aunque se dice que es su prima, en realidad es su sobrina pues Frida es la hija de Alejandra Guzmán (prima de Stephanie Salas), quien durante 2019 no se cansó de hablar mal de Salas. Harta de que las comparen, Frida Sofía siempre ha destacado que Silvia Pinal es más cercana a Michelle. “Es que ella se identifica más con Michelle porque Michelle es fashiony, muy bloggy, no es rebelde. Y está bien, pero es que ella es ella… ni ella quiere ser como yo, ni yo como ella”.

Por si fuera poco y pese a que muchos creerían que Luis Miguel la mantiene, actualmente Michelle Salas dice que no cuenta con su apoyo económico. Y es que aunque no hay nada confirmado, hace varios meses circuló la versión del distanciamiento de padre e hija debido a que ella tuvo un romance con el manager de ‘El Sol’, quien se habría molestado tanto que les dejó de hablar a ambos.

Lo cierto es que Michelle ha sabido salir adelante sola e incluso fundó Milea, una tienda en línea de ropa para dama, a la par de su vida como modelo en Estados Unidos que le permite vivir rodeada de lujos sin la ayuda de su padre.

