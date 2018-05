Difunden escena donde un presunto migrante escapa de la Border Patrol

Austin, Mayo 10 – . Un joven que era perseguido por elementos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, en Texas, evadió y escapó de uno de los agente intentó capturarlo.

En una serie de fotografías de Reuters, se muestra el momento en el que el joven fue capturado por agentes estadunidenses y logró escapar.

En días pasados, el gobierno estadunidense alertó de un incremento en el número de detenciones de indocumentados en la frontera -90 mil 33 entre enero y marzo 2018, frente a 62 mil 525 en el mismo período de 2017-.

Según el diario The New York Times, unos 700 niños fueron separados de sus padres en estaciones fronterizas desde octubre de 2017, 100 de ellos menores de cuatro años.

El gobierno ha dicho que la ley permite separar a adultos de niños si no se puede confirmar una relación parental o si considera que el menor está en peligro.

“Es una violación de los derechos humanos separar a las familias”, dijo Enrique Morones, fundador de la ONG Border Angels. “Sin duda el presidente es un racista que está causando terror”, opinó.

Morones aclaró que tradicionalmente los gobiernos -demócratas o republicanos- “nunca han sido muy abiertos a recibir inmigrantes” e insistió en que cruzar por el desierto nunca es la mejor opción, “pueden morir, ser violados, no arriesguen su vida”, señaló.

