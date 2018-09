Digerido el divorcio, Geraldine habla de Gabriel Soto habla de su ruptura

Cd. de México, Septiembre 25 – . Durante su matrimonio Geraldine Bazán y Gabriel Soto enfrentaron grandes conflictos, algunos por el trabajo y las distancias y otros por celos.

Uno de los más sonados fue la polémica que causaron las fotografías del actor y Marjorie de Sousa, cuando fueron captados en actitud romántica en una playa.

A esto se le sumó que el actor fue involucrado en la crisis de pareja de Sousa y Julián Gil, incluso corrieron los rumores que Soto era el verdadero padre del hijo de la actriz venezolana.

Dichos señalamientos provocaron una ruptura definitiva entre Bazán y Soto y el 27 de noviembre de 2017 ambos comenzaron los trámites de divorcio.

Después de sobrepasar el duro proceso que duró casi un año, recientemente se dio a conocer que Gabriel tiene ya un nuevo romance: Irina Baeva.

La guapa modelo rusa de 25 años fue captada tomada de la mano del actor mientras caminaban por una calle de Beverly Hills.

Al ser cuestionado por los reporteros, a Soto no le quedó de otra más que aceptar el noviazgo y hasta presumió un regalo que le compró. Además, aprovechó para hablar de sus proyectos en Estados Unidos y señaló que lleva buena relación con su ex esposa.

En cuanto Bazán fue cuestionada por dicho video, señaló que está al tanto del tema y respeta la relación.

No es nada sorpresivo, todos lo sabíamos, pero no es mi jurisdicción. Ya no tiene caso que me pregunten a mí, es el papá de mis hijas y siempre lo será. Algo muy importante para nosotros son nuestras hijas, siempre lo hemos dicho; en algún momento su pareja convivirá con las niñas”, dijo la famosa.

Irina por su parte se ha astenido totalmente de hacer cualquier tipo de declaración al respecto.

