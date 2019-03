Disfruta Ana Patricia Rojo éxito que le da la bioseria La Guzmán

Cd. de México, Marzo 29 – . Arriesgarse y renovarse es parte de la filosofía de la actriz Ana Patricia Rojo, quien participa en la teleserie La Guzmán, historia que cada noche cautiva al público de Imagen Televisión.

Ser parte de este movimiento de las bioseries es fantástico, porque es innovación, y para mí como actriz es importante estar presente, ir con la corriente, arriesgarme y participar en estos proyectos que son parte de mi formación como actriz, y eso me llena de orgullo, porque siempre estoy creando”, dijo a Excélsior.

Creo que tengo que ir con los tiempos y abrirme a otro mundo, y la realidad es que la única constante en la vida es el cambio, lo único que tenemos de cierto es que hay etapas y momentos, unos más largos, otros cortos, e incluso impredecibles, y el que tenga la capacidad de adaptarme es lo que me hace seguir creciendo, estar presente y vigente”, aseguró.

En La Guzmán le da vida a María de los Ángeles, la tía política de Alejandra Guzmán, quien no la acepta en la familia. La actriz explicó que este personaje es una licencia creativa, pero aceptó que tiene características de dos mujeres de la vida real, que efectivamente no estaban de acuerdo con la relación de la rockera y el padre de su hija.

Ha causado un poco de controversia, porque la gente se pregunta ¿quién es?, ¿a quién se parece?, ¿tiene reminiscencias de otros personajes? Hay quien se acuerda de ciertas anécdotas que pertenecían a alguien más… en fin, ha levantado muchos comentarios, cosa que agradezco, porque todos los que he leído han sido muy buenos.

Me encantó interpretar este personaje porque habla de esa relación complicada que tuvo Alejandra Guzmán con su familia política. La familia paterna de Frida Sofía, su hija, y ha sido una experiencia muy linda darle vida a esta mujer, que en la vida real no existió, pero que sí está inspirada en dos mujeres reales”.

Para darle cara y carácter a este personaje, la actriz tuvo que hacer investigación de campo.

La realidad es que no estaba muy familiarizada con estas historias, no estaba enterada de las anécdotas, de lo que había sucedido en esta parte de la historia de Alejandra y tuve que cuestionar a personas que la conocían, que habían vivido esa etapa, y tomando estas historias reuní las características de estas mujeres que formaron parte de la familia política de la Guzmán y las mezclé en María de los Ángeles, que si lo ves bien, no es villana, simplemente no estaba de acuerdo con algo que de origen consideraba que empezó mal”.

Hace 40 años, cuando Ana Patricia era una niña, comenzó su carrera artística, desde entonces, no ha dejado de trabajar, ejemplo que tomó de su padre, el también actor Gustavo Rojo (q.e.p.d.) y aunque casi todos sus proyectos son en una televisora, la actriz agradece que actualmente pueda ejercer su profesión en diversas ventanas como Imagen Televisión.

He pasado por distintas etapas en mi carrera, desde la actriz infantil, la adolescente, la juvenil y la única manera de adaptarme a estos cambios es teniendo esa ductilidad.

Eso de estar en diversas empresas es muy favorable para las actrices y actores, porque nos abre a retos distintos, a salir de la zona de confort y reinventarse”, concluyó.

SIN PARAR DE TRABAJAR

El año 2019 representa para la actirz Ana Patricia Rojo el tiempo de cosechar, pues este año su imagen estará en varias ramas del espectáculo nacional.

Pronto viene El triunfo de vivir, que es una película que filmé a finales del año pasado, se estrenará en Semana Santa o Pascua. Es una cinta muy bonita de supervivencia de niños.

Son experiencias reales que se recabaron en un hospital de urgencias y que nos dejan con este sentimiento de esperanza, de ilusión, de pensar que existen los milagros”.

Sigo con la puesta en escena Las Arpías, que tuvo 300 representaciones en gira, y ahora volvemos con el elenco original y con César Évora y esta segunda temporada está recargada.

También estoy en Divinas, que es un proyecto teatral de puras mujeres, pero es un concepto de monólogos, tipo

stand up, hablamos de anécdotas e historias de mujeres. Aquí estoy con puras exitosas como Gaby Spanic, Patricia Manterola, Ana La Salvia, Jessica Coch, entre otras”, comentó.

