Dispara a compañera en escuela un joven con antecedentes violentos

Dallas, Enero 23 – . Un estudiante de 16 años acusado este lunes de dispararle a una compañera de clase en una escuela secundaria de Texas tenía un historial de acciones agresivas en la escuela, según un compañero de estudios.

La estudiante herida, una niña de 15 años, fue transportada por avión a un hospital en Dallas después del tiroteo dentro de la cafetería en la Escuela Secundaria de Italia, que se encuentra en la pequeña ciudad de Italia, al sur de Dallas. El joven huyó después de ser confrontado por un oficial del distrito escolar, pero luego fue arrestado.

Cassie Shook, una joven de 17 años en la escuela, sostuvo que conducía hacia e establecimiento cuando vio que “las puertas se abren y todos gritan y salen corriendo del edificio”. Ella dijo que estaba enojada cuando supo que el sospechoso era él acuasado, porque se había quejado del niño al menos dos veces a los oficiales de la escuela, incluso al subdirector. “Esto podría haber sido evitable”, afirmó. “Había tantas señales”.

Shook dijo que primero fue a las autoridades escolares después de que el niño supuestamente hizo una “lista de aciertos” en el octavo grado y su nombre estaba en ella. Luego, el año pasado, el niño se enojó durante una clase y arrojó un par de tijeras a su amigo y luego arrojó una computadora contra una pared. “Salí corriendo del aula gritando, diciéndoles a todos que se escondieran porque tenía miedo”, narró Shook.

Shook dijo que la policía vino a hablar con la clase después del incidente. Ella aseguó que el niño fue expulsado de la escuela, pero eventualmente se le permitió regresar.

El Superintendente del Distrito Escolar Independiente de Italia, Lee Joffre, sostuvo que el distrito no podía hacer comentarios sobre las medidas disciplinarias que involucran a los estudiantes. La policía no ha divulgado el nombre del niño y no ha devuelto ningún mensaje en busca de comentarios sobre su pasado.

Shook afirmó que la niña que recibió un disparo el lunes se mudó al distrito escolar unos meses antes. La policía dijo que la niña fue llevada al Parkland Memorial Hospital, donde una vocera señaló que no podía revelar ninguna información sobre la condición de la niña.

