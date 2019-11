Domina obra privada, según los permisos de construcción expedidos

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Noviembre 22 – . La Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano supervisa que las obras en construcción residenciales como comerciales cuenten con el permiso correspondiente, por lo que hacen un llamado a los propietarios a regularizar su situación.

Jaime Ruíz Rendón, titular de la Secretaría de Obras Públicas, dijo que en lo que va del año han otorgado de 439 licencias o permisos de construcción y han suspendido alrededor de 12 obras por no tener en regla la documentación, tanto particulares como para propietarios de negocios.

“Estamos supervisando que las construcciones tengan su permiso, hemos encontrado obras en donde el arquitecto no obtuvo su permiso, no por falta de desconocimiento sino porque a veces buscan ahorrarle al propietario, pero eso implica una multa”, comentó.

Dentro de las licencias de construcción expedidas 349 han sido para casas-habitación, 85 para centros comerciales y cinco de tipo industrial, en tanto que los costos en casa habitación de 60 metros cuadrados es de 9.29 por metro cuadrado y de 70 metros cuadrados en adelante es de 12.67 pesos metro cuadrado.

Los costos del permiso son en base a la extensión de construcción y tiene como requisito que el solicitante debe presentar el plano y copia de la escrituras y en caso de ser menor de los 70 metros sólo un croquis y la copia de las escrituras.

“Quienes construyen sin permiso, no deben esperen a que se les multa por no tener permiso de construcción, pues podría hacerse acreedor de hasta 7 mil pesos máximo de multa. No buscamos dañar la economía de las personas queremos que cumplan”, destacó el funcionario

Finalmente Ruiz Rendón mencionó que la supervisión a las obras se hace con regularidad para constatar cuenten con los permisos de construcción y del uso de suelo.

Asintió que la construcción es uno de las actividades que se ha sostenido en los últimos años, reflejo de que hay economía. Sin embargo significa también que se vigile y estén al corriente en el trámite de sus permisos.

