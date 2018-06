¿Dónde está Melaniea?, pregunta que se insiste en torno a figura de Trump

Washington, Junio 01 – . Han pasado 20 días desde que la primera dama Melania Trump fuera vista en público por última vez, y desde entonces no han cesado los rumores y las especulaciones.

Hemos oído y leído de todo: que regresó a Nueva York con su hijo, Barron; que está cooperando con el fiscal especial Robert Mueller en la investigación sobre la influencia de Rusia en las elecciones que llevaron a su esposo al poder, que se mudó con sus padres, Amalija Knavs y Viktor Knavs, a un suburbio de Washington…

El miércoles, un tuit desde su cuenta oficial de primera dama aseguró que se encuentra bien y en la Casa Blanca.

“Veo que los medios de prensa están trabajando horas extras especulando dónde estoy y qué estoy haciendo”, dijo el mensaje en irónica referencia a los rumores que circulan. “Tengan la seguridad de que estoy aquí en la Casa Blanca con mi familia, me siento muy bien y estoy trabajando arduamente en nombre de los niños y los estadounidenses”.

El tuit estuvo dirigido a acallar los rumores que se intensificaron después de que Melania eludió participar el miércoles en el Día de Deportes de la Casa Blanca, un evento muy promovido por la ex primera dama Michelle Obama.

Sin embargo, el resultado no ha sido el esperado. De hecho, The Huffington Post sugirió que el tuit no fue escrito por ella, sino quizás por su esposo, debido a la alusión -muy frecuente en el presidente- a los medios de prensa que “trabajan horas extra”.

Melania Trump fue vista en público por última vez junto al presidente en las primeras horas del 10 de mayo, mientras recibía a tres estadounidenses liberados por Corea del Norte.

Cuatro días después, la Casa Blanca anunció que la exmodelo de 48 años sería ingresada en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed cerca de Washington D.C. para tratar una afección renal benigna. La primera dama estuvo hospitalizada seis días cuando en realidad un procedimiento de ese tipo no requeriría más que una noche internada.

Como es de esperar, las teorías de conspiración y rumores que siempre han rodeado a Melania y su frío matrimonio con Donald Trump, comenzaron a ganar fuerza, incluso cuando se mantuvo de algún modo activa en Twitter durante su ausencia, tuiteando condolencias tras la masacre escolar en Texas, felicitaciones a un oficial condecorado con una medalla de honor, y apoyo a los militares en el Día de los Veteranos.

