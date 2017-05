Dos vagabundos, los héroes tras la tragedia en al Manchester Arena

Manchester, mayo 25 – . Luego de que un individuo se hiciera explotar al término de un concierto de la artista Ariana Grande en el Manchester Arena, Chris Parker y Stephen Jones, dos vagabundos que circulaban por la zona no huyeron ante el ataque, sino que corrieron para ayudar de manera desinteresada a los niños, mujeres y hombres que estaban heridos. Esto los ha llevado a ser llamados héroes por los ciudadanos británicos.

Chris Parker, de 33 años de edad, y con un año viviendo en las calles, contó a la Agencia AP que cuando se produjo la explosión, que dejó más de 20 muertos y más de 50 heridos, él caminaba cerca del lugar, por lo que la onda expansiva lo aventó, pero al ponerse de pie no corrió para resguardarse, sino que se dirigió a atender a los heridos.

“A medida que la gente salía de las puertas de cristal; oí una explosión y en una fracción de segundo vi un destello blanco, a continuación, el humo y luego oí gritar.

Primero fui lanzado al suelo y después me levanté y en lugar de huir, mi instinto me empujó a correr e intentar ayudar”, comentó mientras lloraba por lo que vio y vivió la noche del pasado lunes.

Relató que en el Manchester Arena había muchas personas tiradas en el suelo, la mayoría niños que habían ido a ver a Ariana Grande, por lo que sin importar el riesgo que corría estar en ese sitio, arriesgo su vida para apoyar a las víctimas.

Vi a una niña pequeña, ya no tenía piernas. La envolví con una camiseta y le pregunté dónde estaban sus padres. Ella me dijo: ‘Mi papá está en el trabajo y mi mamá está ahí arriba’”, recordó Parker.

Otra de las personas a las que ayudó fue a una señora de la tercera edad: “Ella murió en mis brazos. Me dijo que había venido con su familia… Desde entonces no he parado de llorar”.

Describió que lo vivido aquella noche le causa mucho dolor: ver a las personas sangrando, el olor del ambiente, los heridos y los muertos, entre los que había niños.

No he dejado de llorar. Lo más sorprendente de esto es que era un concierto para niños. Había tuercas y tornillos por el suelo y la gente tenía agujeros de esquirlas. Son los gritos los que no puedo superar y el olor… no me gusta decirlo, pero olía a carne quemada”, aseveró.

Por ello Michael Johns abrió una campaña en la página Go Found Me para recolectar dinero y dárselo a Parker; hasta ahora se han recaudado más de 37 mil 987 euros; es decir, cerca de 787 mil pesos.

OTRA MANO SOLIDARIA

La otra persona en situación de calle es Stephen Jones, un exalbañil que dormía cerca del Manchester Arena cuando escuchó la explosión y los gritos de las personas, los cuales le hicieron levantarse y, sin pensarlo, corrió a ayudar.

El hecho de que sea un sintecho no implica que no tenga corazón. No me hubiera personado nunca haber dejado a todos aquellos chicos así”, afirmó a la BBC.