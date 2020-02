Drama de familia que carece de dinero para trasladar sus difuntos

Dallas, Febrero 21 – . El drama de una familia que no tiene dinero para trasladar los cuerpos de dos seres queridos desde Virginia a Texas

Perder a un familiar es difícil. Pero perder a dos a la vez y tener a dos más internados en un hospital es uno de los golpes más bajos una persona puede recibir en la vida.

Rosa Marie Ayala trata de reponerse a ese golpe, pero dice que no es fácil.

“Yo me estoy recuperando muy pronto, estoy poniendo todas las fuerzas que tengo para levantarme y llevarme a mis hijas para Dallas”, ella nos dijo.

Rosa Marie vive en Pleasant Grove, en Dallas, pero desde el domingo está hospitalizada en el estado de Virginia, con la columna y pelvis fracturadas y dolida por la muerte de sus hijas.

Melissa Ayala y Belinda Chávez viajaron a Virginia para recoger y llevar a Luisiana, a una madre indocumentada y a su hijita con la intención de ayudarlas a salir adelante.

Pero cuando estas gemelas regresaban ‪el domingo a las 4:30am chocaron con un camión y ambas murieron en Virginia. Su camioneta fue pérdida total.

Además de la madre ‪de las gemelas, la hija de Belinda, Jasmine Chávez, también viajaba y está hospitalizada en Virginia, con hemorragia interna, un brazo fracturado y un ojo herido.

La familia dice que Belinda fue siempre una buena samaritana que le ayudaba los indocumentados a tramitar los documentos que necesitaban.

Pero su familia no sabe qué hacer ya que necesitan alrededor de 16 mil dólares para traer los cuerpos a Dallas, velarlos y enterrarlas ahí.

Para seguir recaudando fondos también Realizarán una venta de garaje este sábado y así enterrar juntas a estas hermanas que dejan huérfanos a 7 niños.

EL evento será el 22 de febrero de 8 am a 5 pm en el 310 Southwood Drive, Garland Texas.

