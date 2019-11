Durmió joven mujer para atenuar dolor de cabeza pero ya no despertó

Gran Bretaña, Noviembre 22 – . Es un hecho que nadie va por gusto al médico, implica tiempo y dinero que no siempre tenemos disponible, pero es muy importante que ante cualquier síntoma fuera de lo común, consultemos a un médico, así sea algo tan simple como un dolor de cabeza.

La prueba de ello, es la historia de Jessica Cain, una mujer inglesa de 21 años, que se fue a dormir con un intenso dolor de cabeza, y tuvo un trágico final.

De acuerdo con el periódico británico, Daily Mail, la mujer decidió acostarse más temprano de lo usual, luego de tomarse una pastilla de paracetamol.

Dijo que le dolía un poco la cabeza y se sentía algo atontada. Tomó un par de paracetamol y agua y se fue a la cama”, dijo su mamá, Sheila Rowell.

Al día siguiente, la buscó en su habitación para ver como seguía, pero no consiguió despertarla, pues Jessica había fallecido.

Su muerte fue tan repentina que la familia completa estaba en estado de shock, no entendían cómo de estar en absoluta normalidad, de pronto había fallecido.

La autopsia reveló que la mujer había contraído meningitis y septicemia.

Estábamos en estado de shock cuando descubrimos que era meningitis. No había nada que alguien pudiera haber hecho algo para salvarla”.

Tras el fallecimiento de su hija en octubre de este año, Sheila decidió iniciar una campaña de concientización sobre la meingitis y cómo cualquier síntoma por más pequeño que parezca puede ser el indicio de algo más grave y en ocasiones, mortal.

Quiero que la gente se dé cuenta de que un dolor de cabeza podría ser el signo de algo más grave”.

Según Mayo Clinic, los síntomas de la meningitis son:

Fiebre alta repentina

Rigidez en el cuello

Dolor de cabeza intenso

Náuseas y vómitos

Confusión o dificultad para concentrarse

Somnolencia

Sensibilidad a la luz

Falta de apetito o sed

Erupción cutánea

Me gusta: Me gusta Cargando...