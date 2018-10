¡Eh, soy les…!, Andres Smith, cuenta la vida amoroso de una joven rebelde

Cd. de México, Octubre 02 – . ¡Eh, soy Les!, nueva novela de Andrea Smith, narra la vida amorosa y familiar de Leslie Sullivan. Enviada a casa de su padre durante el verano, Les se reencuentra con sus hermanastros, Hunter y Blake, a quienes llama los horrigemes. Este acercamiento será el hito de un sinfín de aventuras y transformación personal para la joven protagonista.

“El libro lo comencé a escribir en Wattpad. Desde mi primer libro, Mi plan D, los usuarios me pedían que escribiera sobre la hermana menor de la protagonista Kenzie Sullivan, Les. Y fue ahí donde me recomendaban qué les gustaba y qué no”.

“A veces subía los capítulos. Se los enseñé a un amigo y me aconsejó que los debía reescribir, porque a Les, no la estaba vendiendo cómo la adolescente que aparece en el primer libro. Tuve que volver a escribirla, ponerle más atención. Fue hasta el final del libro donde pude entender un poco más el ambiente de esta novela y de su protagonista”.

Les es quien carga con el mayor peso en la novela. Más allá de arcos dramáticos o vueltas de tuerca, la autora decidió trazar un personaje que empatizara y disgustara a los lectores: “Les es contraria a mí y a todos los personajes de los que había escrito antes.”

“Cuando corregí el libro, tenía muchos nervios porque noté que era una adolescente rebelde y egoísta, honestamente no podía con ella, me sacaba de quicio. No hay que olvidar que es una chica de 16 años, no es una adolescente que se comporta como una chica de veinte. Uno de mis objetivos era mostrar un desarrollo donde madurara y que las situaciones que vive, le ayudaran a tener un respeto por los demás”, dice la escritora de 24 años.

Andrea piensa que es una constante encontrarse con personajes estereotipados en los libros de adolescentes. “Escribo este libro porque tuve una racha en la que leí mucha literatura juvenil en donde las adolescentes eran las típicas chicas tímidas que se pasan el día en su cuarto leyendo; entonces, me dije: ‘a mí se me apetece una chica distinta”. Además de su carácter extrovertido y retador, Les confiesa que no lee. Quise dejar claro que no todas las adolescentes leen, aunque es muy importante hacerlo”.

La autora también decide liberar a sus personajes de los artefactos tecnológicos, acercarlos a los conflictos amorosos y mostrar una familia inmersa en una dinámica de padres separados y con nuevas relaciones. “En mis libros me gusta ser atemporal porque este universo de la tecnología cambia muy rápido”.

