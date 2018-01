El abucheo del día para Trump, al atacar a “medios falsos” de noticia

Washington, Enero 26 – . El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , pronunció hoy un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, donde no perdió la oportunidad para atacar a los medios , quienes le respondieron con un abucheo.

Durante una pequeña sesión de preguntas y respuestas con el director del Foro, Klaus Schwab , el mandatario habló de su experiencia como empresario y sobre los medios de comunicación, ‘parece ser que siempre tengo una cobertura desproporcional con los medios, toda mi vida’, dice el presidente mientras se escuchan algunas risas.

El momento del abucheó llegó cuando llamó a la prensa ‘sucia, mala y falsa’.

Como empresario, la prensa siempre me trató bien. Tu sabes, los números hablan y cosas pasan, pero siempre tuve buena prensa, y fue cuando me volví político que me di cuenta lo sucia, mala, viciosa y falsa que la prensa puede ser, como puedes ver en las cámaras que se están apagando al fondo’, mientras se escuchan algunas risas y por supuesto los abucheos.

Trump intentó arreglar su comentario y dijo que ‘no pudieron ser tan malos, porque se convirtió en presidente’.

Antes del desafortunado comentario, Trump se refirió así mismo como un ‘animador’ de su país. Explicó que este papel de “animador” no le supone ningún esfuerzo, pues ama “profundamente su país”.

El presidente estadounidense aseguró que su bagaje personal como magnate antes de entrar en política le ha resultado muy útil tras su llegada a la Casa Blanca.

Su experiencia en el mundo de los negocios – ‘he sido muy bueno ganando dinero’, creando y construyendo, dijo- le ha facilitado desarrollar su trabajo.

