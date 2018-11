El arte culinario está de luto, muere la chef internacional Paty Quintana

Cd. de México, Noviembre 27 – . Patricia Quintana, chef, investigadora gastronómica y empresaria mexicana murió la noche de este martes, a la edad de 72 años, confirmaron familiares.

Con más de 50 años de carrera, Quintana se encargó de rescatar los orígenes autóctonos de la comida mexicana.

Estudió con reconocidos chefs a nivel mundial, como son el francés Paul Bocuse; con el chef de pastelería, Gaston Lenôtre, con el tres estrellas Michelin, Alain Chapel; y con uno de los creadores de la Nouvelle Cousine, Michel Guérard, entre otros maestros de la gastronomía internacional.

Entre reconocimientos, Quintana recibió el título ‘Embajadora Culinaria’ que otorga la Secretaría de Turismo y la Asociación de Restaurantes de México.

En redes sociales, amigos, familiares y colegas se despidieron de Patricia Quintana.

Otros reconocimientos:

Cuchara de Plata de la revista Food Arts

Laurel de Oro a la Calidad de la Asociación México-España

La Llave del Progreso 2005

Premio CANIRAC

Algunos libros publicados:

La cocina de los dioses del agua

México de ida y vuelta

The taste of Mexico

The best of Quintana

Las fiestas de la vida

Festín en Mictlán

Un recorrido por las cocinas de México

Antojería mexicana

El Mulli

Polvo de jade, la esencia del tiempo

