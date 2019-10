El enfoque, en la mirada femenina; Festival Internacional FotoMéxico 2019

Cd. de México, Octubre 23 – . Diez figuras de la foto encabezarán el cartel de la tercera edición del Festival Internacional FotoMéxico 2019, organizado por el Centro de la Imagen, que iniciará el 23 de octubre y contará con 140 exposiciones en 133 sedes de 22 estados del país.

Se trata las fotógrafas Maya Goded (Ciudad de México,1967), Susan Meiselas (EU, 1940), Laia Abril (Barcelona, 1986), Nan Goldin (EU, 1953), María Eugenia Chellet (Ciudad de México, 1948), Carla Rippey (EU, 1950), Marta María Pérez Bravo (Cuba, 1959); Angélica Dass (Brasil, 1979), Lola Álvarez Bravo (1903-1993) y Mariana Yampolsky (1925-2002), así como la antropóloga e historiadora Anita Brenner (1905-1974).

El festival bianual, que en esta edición estará dedicado a las mujeres, aborda la representación de lo femenino, la identidad, la sexualidad y lo político, entre otros temas.

FotoMéxico es una plataforma que busca promover la investigación y producción de las prácticas fotográficas a nivel nacional e internacional, y busca generar un espacio de diálogo en torno a los temas importantes que están en la mesa de discusión”, dijo ayer Elena Navarro, directora del Centro de la Imagen.

Este año se abrió la puerta a las indagaciones que abordan los temas de la representación de la mujer y su relación con el cuerpo, la identidad, su sexualidad, lo político, la memoria, la discusión acerca de los roles de género, el papel de la foto en la reproducción de los estereotipos en el imaginario colectivo y el desdibujamiento de las fronteras de lo que significa ser mujer hoy, añadió.

La crítica de arte Karen Cordero, quien participará en el Encuentro Internacional de Fotografía en el Museo Amparo de Puebla, dijo que la programación de este año será muy amplia y difícil de abarcar, y reúne a distintas generaciones de fotógrafas y fotoperiodistas que abordan desde los espacios públicos hasta una foto más poética y subjetiva”.

En el Centro de la Imagen se inaugurarán siete exposiciones: Welcome to Lipstick, de Maya Goded, que habla sobre el cuerpo, la sexualidad femenina y las relaciones de poder; Carnival Strippers, de la fotógrafa documental Susan Meiselas; On abortion, de Laia Abril; The Ballad of Sexual Dependency, de Nan Goldin, quien se presenta por primera vez en México; Piezas interferidas. Días de artista, días de musa, de María Eugenia Chellet; Anomia. Aventuras gráficas de una feminista urbana, de Ana Barreto, y la colectiva Sol negro, mujeres en la fotografía.

Karen Cordero habló sobre el trabajo de Goded: “Es una fotógrafa y fotoperiodista que lleva muchos años de hacer fotos en ámbitos poco penetrables por la sociedad en general, como el íntimo de las trabajadoras sexuales”.

Su trabajo, continúa, “intenta establecer un diálogo personal con mujeres en situaciones de marginación, darles voz y presencia dentro de su trabajo a sus narrativas y a sus experiencias desde la perspectiva fotoperiodística, pero creo que va más allá del fotoperiodismo, que a veces lo pensamos como objetivizante”.

Mientras los trabajos más conocidos de Meiselas, dijo, son los de la guerra en Nicaragua y la guerrilla, pero tiene muchos otros en este ámbito que también son fruto de una experiencia de la mujer como fotoperiodista que aborda situaciones de riesgo, complejas, con su lente que captura la vida”.

Y la artista catalana Laia Abril, cuyo trabajo es más conceptual y desde el cual aborda el tema del aborto.

A esto se suman muestras en otras sedes, como Vanguardia fotográfica, de Lola Álvarez Bravo y Mariana Yampolsky; Frida por Munkácsi, del húngaro Martin Munkácsi, y Anita Brenner: luz de la modernidad, en el Museo Nacional de Arte (Munal).

Y otras colectivas en el Museo Soumaya de Plaza Loreto, Los Pinos, en donde se exhibirán los ganadores del premio Red FotoMéxico-Los Pinos 2019 con el colectivo Pinandini, Alexa Torre y Sonia Madrigal, entre otros recintos en Nuevo León, Oaxaca, Hidalgo, Puebla y Baja California.

FOTÓGRAFAS INÉDITAS

Por último, Cordero habló sobre su investigación en el archivo de Anita Brenner para la conformación de la exposición Anita Brenner: luz de la modernidad, —en colaboración con Pablo Ortiz Monasterio—, que será inaugurada el 30 de octubre y en donde descubrió a fotógrafas olvidadas por la historia.

Dos ejemplos son Ursula Bernath y Marilu Pease, “quien fue una fotoperiodista mexicana que vivía en México y tomó muchas instantáneas. Yo creo que la contrató Brenner para que tomara de todo, desde escenas populares hasta escenas de la ciudad, con temáticas que tienen que ver con la representación de la vida cotidiana en el México en los años cincuenta y sesenta”, detalló.

Sin embargo, sabemos poco sobre ella, pese a que fue una figura con un nivel de producción y una calidad tremenda, pero no sabemos mucho sobre lo que hizo a lo largo de su vida”, añadió.

Por último, Cordero aclaró que aunque Anita Brenner no fue fotógrafa, sí forma parte del circuito de la fotografía.

Ella no fue fotógrafa, sino escritora, periodista, antropóloga y una impulsora activa en el fomento cultural desde los años 20. No es fotógrafa, pero su trabajo en libros como El viento que barrió a México: historia de la Revolución Mexicana o la revista Mexico this month, que editó en los años 50 y 70, se interesó por el uso de la fotografía como complemento a las palabras para desarrollar un discurso en diálogo, con una fuerza propia y no como algo ilustrativo”, explicó.

Así que Brenner utilizó la fotografía y otros medios artísticos como elementos que capturaban la esencia de la relación entre cultura e historia y potenció el trabajo de grandes fotógrafos y fotógrafas de México como Edward Weston y Tina Modotti, Nacho López, Lola Álvarez Bravo, Kati Horna, entre otros, al solicitarles fotografías para sus publicaciones”, concluyó.

