El tema “Despacito”, primer video Youtube con ¡5 millones de visitas!

Los Ángeles, Abril 06 – . El tema Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee es el primer video de YouTube, en cualquier idioma, en recibir cinco mil millones de visitas, reportó hoy aquí la compañía.

Despacito “puede traducirse como lentamente “, pero la ascensión del pop latino megahit hasta la tabla de clasificación de YouTube ha sido rápida, apuntó en un comunicado.

La canción adictiva, interpretada por los artistas puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee, se ha convertido en el primer video de YouTube en llegar a los cinco mil millones de reproducciones en total.

La historia de Despacito se ha convertido en el lema de Internet. La canción llegó a YouTube el 12 de enero de 2017 y aprovechó la creciente popularidad mundial de la música latina para convertirse en la canción de facto del verano.

Se convirtió en el video más visto de YouTube en agosto, superó los cuatro mil millones de visitas en octubre y superó los cinco mil millones de visitas el 4 de abril. Para quienes mantienen el puntaje en casa, eso equivale a aproximadamente 11,16 millones de visitas por día. Nada mal para el video musical que se filmó en 14 horas.

La parte más sorprendente del aumento de la canción no es su audiencia bruta, sino la distancia que ha situado entre ella y todos los otros videos musicales populares en YouTube.

El segundo clip más visto en el sitio, que acompaña a Wiz Khalifa y See you again de Charlie Puth, ha acumulado menos de 3.5 mil millones de visitas. Por sí solo, la diferencia de audiencia entre esos dos videos sería el vigésimo cuarto más visto en YouTube.

A pesar de todos los asombrosos números que Despacito ha puesto, el recuento de reproducciones de la canción ahora avanza más despacito que el año pasado.

