Elabora el vestuario de opera en Forth Worth diseñadora mexicana

Forth Worth, Marzo 22 – . La diseñadora mexicana Laura Anderson crea el vestuario para el estreno mundial de “Companionship”, puesta en escena que forma parte de la programación de la Forth Worth Opera de Texas…

La diseñadora mexicana Laura Anderson crea el vestuario para el estreno mundial de “Companionship”, puesta en escena que forma parte de la programación de la Forth Worth Opera de Texas. “Companionship” es una pieza en inglés de Rachel J. Peters.

Tanto la historia como las creaciones de Anderson presentarán el mundo de Lesley Sinclair, una chica obsesionada con crear la baguette perfecta, pero después de hornear la barra 207 mil 345 el conjunto anterior cobra vida y la trama da un giro sombrío.

“He tenido la fortuna de trabajar en Fort Worth varias veces y siempre me ha impresionado la calidad y dedicación de sus instituciones artísticas.

Como diseñadora de producción y vestuario de ‘Companionship’ tengo el maravilloso privilegio de conjuntar varios elementos y contribuir al hermoso libreto y música de Rachel J. Peters”, compartió Laura sobre su experiencia de trabajo.

Para la hechura del vestuario, ella y su equipo tomaron en cuenta obras de autores como el “Guernica”, de Pablo Picasso, y estudiaron la manera en que se representó de manera visual el paisaje de emociones y sentimientos.

Para ellos fue importante no ser obvios con el guardarropa, puesto que querían ofrecer al público una mirada íntima al mundo del personaje. Incluso obras de The Ballets Russes Bauhaus y el artista japonés Kansai Yamamoto formaron parte de la aspiración a la que Anderson quiso llegar y conocer la respuesta del público, aspecto con el que se mostró ansiosa.

La diseñadora nacida en la Ciudad de México ahora radica en Nueva York. Desde 1992 se desenvuelve en el mundo público y social, además de llevar a cabo proyectos en México, Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Noruega y el Amazonas de Venezuela.

En algunos de esos países su trabajo se mantiene tanto en colecciones públicas como privadas. El Metropolitan Museum of Art de Nueva York, el Museo de Arte Moderno de México y el Landesk Baden-Württremberg de Stuttgart, Alemania, son algunos de los recintos donde ha expuesto. Forth Worth Opera lleva a cabo el Festival 2019 con fecha de estreno el 26 de abril y éste incluye a “Companionship”. De acuerdo con un comunicado, las funciones se llevarán a cabo los días 1, 3 y 5 de mayo en el auditorio del jardín botánico de Forth Worth.

Me gusta: Me gusta Cargando...