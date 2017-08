En año y medio Kylie Jenner se embolsa 420 mdd… adiós Kim

Madrid, Agosto 11 – . Kim Kardashian le ha salido un duro competidor en su propia casa. Kylie Jenner alcanza hoy los 20 años convertida en una empresaria de éxito. Según desvela la prensa estadunidense, la pequeña del clan Kardashian-Jenner habría obtenido 420 millones de dólares por las ventas de sus productos de belleza en solo 18 meses.

La hija pequeña de Kris y Caitlyn Jenner brindó el logro de Kylie Cosmetics posando con un bikini de color nude ayer por la tarde, apenas horas después de que su éxito comercial fuera revelado. La joven empresaria presumió de sus famosas y voluptuosas curvas en un diminuto dos piezas de baño mientras se relajaba en la piscina de la mansión de su madre en Hidden Hills (Los Ángeles).

Según las previsiones de Women’s Wear Daily , la pareja de Travis Scott podría alcanzar los mil millones de ingresos en 2022, aumentando sus ventas en un 25% este año, alrededor de 386 millones de dólares.

El pasado año por estas fechas lanzó una colección limitada para celebrar sus 19 años, que le reportó 10 millones de dólares en apenas 24 horas.

Para hacernos una idea del imperio que está fraguando la protagonista de Keeping Up With The Kardashians , Lancôme alcanzó mil millones de dólares en 2015 después de 80 años en el mundo de la belleza y Tom Ford Beauty , de Estee Lauder , tardó una década en llegar a los 500 millones de dólares.

Pero según reveló Kylie, sus intenciones empresariales son más ambiciosas, ya que pretende abrir sus propios establecimientos.