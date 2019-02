En el Morelia llamadas de extorsión y “tironeos”, complican los fichajes

Morelia, Febrero 07 – . El clima adverso que ha golpeado a Michoacán también afecta al club de Morelia, al grado de que Álvaro Dávila, presidente del equipo, reveló que jugadores han recibido llamadas de extorsión e incluso futbolistas extranjeros se negaron a reforzar en esta temporada al plantel.

Teníamos muy avanzadas unas negociaciones, sobre todo a un centrodelantero que juega en Paraguay y a un defensa central que venía de Europa, pero hay comentarios que se hacen en el extranjero, en las noticias se habla de las filas de gasolineras, los bloqueos en las vías del tren, es un tema muy delicado que nos afectó, independientemente de los valores de los jugadores, dijo.

Destacó que más de la mitad de los integrantes del equipo han recibido llamadas de extorsión, información que ha llegado hasta el extranjero y que nos pone trabas para hacer fichajes. No quiero decir que las otras no estén igual, a lo mejor alguna está peor, pero es algo con lo que nos enfrentamos esta vez, apuntó.

Michoacán fue uno de los estados afectados por el desabastecimiento de gasolina a inicios de año por la iniciativa federal para combatir el robo de este combustible. En tanto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha bloqueado las vías del tren en el tramo Lázaro Cárdenas-Maravatío, porque las autoridades no han cubiertos pagos rezagados.

Dávila aseveró que las operaciones de Monarcas son independientes a las de Atlas, pese a que pertenecen a Grupo Salinas. En el proyecto del grupo, se decidió que cada equipo se manejara de manera autosuficiente, con sus propios recursos,

Reconoció que Monarcas enfrenta una situación complicada por temas económicos. No hay empresarios en Estados que quieran invertir en el equipo; por ejemplo, la taquilla sólo es el siete por ciento del ingreso, el 28 por ciento es de los patrocinios, no logramos la meta final por lo que necesitamos la venta de jugadores.

Hemos picado piedra para tener más ingresos y hemos preferido invertir en el desarrollo de futbolistas Para ser un equipo competitivo se necesita una fuerte inversión de dinero, necesitamos vender jugadores para seguir operando, comprar otros más baratos para cubrir esos espacios y potencializarlos, expresó”.

Hay muchas críticas al club, de que el gobierno no nos cobra renta por el estadio, pero palcos y plateas no pagan un peso, no consumen cerveza, ahí dejamos de ingresar tres veces lo de la taquilla. Está bien, así lo asumimos, pero hemos arreglado el estadio y hemos tenido tenido equipos competitivos de épocas, apuntó.

El directivo la respaldó el trabajo de Roberto Hernández en la dirección técnica del equipo y espera que los jugadores pronto alcancen su nivel óptimo para poder salir del mal momento que atraviesan y que los tiene en la posición 15 con cuatro unidades. Hay que esperar, nuestra idea es seguir con él, creemos en este plantel y en cómo está dirigido. Estamos en una crisis, en un bache y tenemos que apoyar para ver si lo podemos brincar.

