En manos de a consulta popular la construcción del nuevo aeropuerto

Cd. de México, Octubre 16 – . Con una sola pregunta y dos opciones de respuesta, el gobierno electo hará la consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto.

Dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción piensa usted que sea mejor para el país?”, es el cuestionamiento presentado por el próximo vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.

Las opciones de respuesta son: A) Reacondicionar el actual aeropuerto y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea militar de Santa Lucía, y B) Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de utilizar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El proceso se hará del 25 al 28 de octubre, en 538 municipios. Los resultados se publicarán el 29 y tendrán un efecto vinculante. Ramírez Cuevas reveló que la consulta costará aproximadamente 1.5 millones de pesos y aseguró que sería financiada con aportaciones de legisladores, principalmente de Morena.

Para la realización de la consulta se instalarán mil 73 mesas de participación que serán atendidas por voluntarios.

“Morena pagará consulta”

Así lo informó el propuesto para vocero de la Presidencia de la República en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, en una conferencia de prensa en la que también dio a conocer que en el anverso de las boletas se publicará información con un resumen de los pros y contras de ambas opciones, para que los ciudadanos que participen en el ejercicio tengan más elementos para tomar una decisión.

Reveló que la consulta costará aproximadamente 1.5 millones de pesos que serán donados por legisladores Morena, principalmente, y de otros partidos, y anunció que se informará con transparencia sobre el origen y el destino de dichos recursos.

En la sesión de preguntas y respuestas detalló que las mesas serán atendidas por dos mil o tres mil voluntarios que harán las veces de funcionarios de casilla y explicó que los electores sólo podrán participar con credencial de elector vigente.

Los funcionarios utilizarán una aplicación para registrar la participación de cada elector y evitar doble votación.

RESULTADOS

Los resultados se darán a conocer el 29 de octubre y tendrán un efecto vinculante para la toma de decisiones.

Carlos Calderón Alzati, presidente de la Fundación Rosenblueth, la cual se hará cargo de procesar la información y dar a conocer resultados; dijo que la consulta es un hecho inédito que cambiará la forma de gobernar al país, ya que, a diferencia de otras administraciones, como la de Zedillo, que nos impuso el Fobaproa; la de Calderón, que nos impuso la guerra contra el narco; y la de Peña, que nos impuso reformas estructurales; la de López Obrador consultará al pueblo y hará lo que éste decida.

Reconoció que por tratarse del primer ejercicio de esta naturaleza, habrá cuestionamientos.

Y queremos decir desde ahora que va a haber muchas críticas porque hay intereses que están en contra y también porque hay posiciones de ultras de un lado y de otro, pero aquí, de lo que se trata es de que sea la opinión del pueblo”, externó.

El historiador Enrique Semo, explicó que se trata de una nueva forma de hacer las cosas, de avanzar de una democracia impositiva hacia una democracia participativa.

Polemizan por financiamiento

El coordinador de los senadores de Morena aseguró que no harán aportaciones de su dieta para financiar la encuesta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Nosotros no vamos a financiar nada, primero porque estamos en un proceso de austeridad, sólo disponemos de nuestra dieta; y segundo, porque se está llevando a cabo esta consulta por el presidente electo y su equipo, y de ninguna manera nos han planteado alguna situación económica adicional a la que están viendo ellos”, aseguró.

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal explicó que los senadores de Morena sí participarán en el ejercicio democrático de la consulta, pero no como patrocinadores.

No estamos financiando ningún legislador ninguna de estas consultas, ni tampoco ningún procedimiento de comunicación directa con la población”, respondió a pregunta expresa.

Vamos a participar como ciudadanos de manera individual en los municipios que nos correspondan. Vamos a ejercer nuestro derecho individual a opinar sobre lo que consideramos pertinente en este momento tan importante.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, dijo que los legisladores de Morena no financiarán la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

—¿Usted como diputado va a poner una parte de dinero para poder financiar la consulta?, se le preguntó a Muñoz Ledo en entrevista telefónica.

—No, nadie.

Y recalcó: “Y no obedecemos a ninguna instrucción (…) Nadie lo ha planteado y no estamos obligados, son rumores”, comentó.

Evidentemente, los diputados no vamos a financiar nada de eso, absolutamente. Pasó el tiempo en que los diputados de Morena o antes del PRD, enviaban recursos para la campaña del presidente electo. Ahora no, ya ganamos, ya no tiene sentido”, insistió.

En Colima, por su parte, el coordinador de los diputados, Mario Delgado, aseveró que la aportación será voluntaria.

Manifestó que son donaciones directas a quienes van a organizar la consulta y que Muñoz Ledo no estaba enterado de las aportaciones que se harían.

Responden expertos a ejercicio

Encuestadores dieron a conocer su opinión sobre la pregunta que se hará para el aeropuerto, donde algunos dijeron que estuvo mal formulada, pero otros consideraron que sí está balanceada y en algunos casos se dijeron sorprendidos por incluir en la ecuación a Toluca.

Imagen Noticias, con Ciro Gómez Leyva, pidió una respuesta a siete encuestadores, sobre la pregunta de la consulta.

No se aprecia un sesgo obvio en las preguntas, pero lo que sí es claro es que en la primera sólo hay positivos.” Ulises Beltrán, Director de BGC.

Lo que se esperaba como un mano a mano entre Texcoco y Santa Lucía, (ahora) será un triple combo.” Alejandro Moreno, El Financiero.

Las preguntas se han planteado de manera compleja, es decir, se requiere tener información previa para entenderlas.” Federico Berrueto, Director de Gabinete.

La pregunta está bien planteada y no veo sesgo para ninguna de las opciones, pero creo no se ha validado Santa Lucía.” Roy Campos, Consulta Mitofsky.

Las opciones parecen balanceadas, pero se centran en lo que pasaría con el actual aeropuerto.” Luis Estrada, Director de Spin.

Una pregunta bien redactada, equilibrada. No induce en forma alguna la respuesta.” Ricardo de la Peña, Presidente Ejecutivo de ISA.

La pregunta está sesgada y mal formulada. No veo un rigor técnico en el uso del lenguaje para plantearla.” Heidi Osuna, Directora de Enkoll

