Encabeza Joker la lista de películas nominadas a los Premios Oscar 2020

Los Ángeles, Enero 13 – . La estremecedora Joker encabeza la lista de películas nominadas a los premios Oscar que se dio a conocer este lunes en Los Ángeles.

El filme, protagonizado por Joaquin Phoenix, compite en 11 categorías, entre ellas mejor película, mejor director y mejor actor.

The Irishman («El irlandés»), «1917» (que ganó el Golden Globe a mejor película dramática este mes) y Once Upon A Time In Hollywood («Érase una vez… en Hollywood») le siguen con 10 nominaciones cada una.

Por otro lado, el actor español Antonio Banderas ha conseguido su primera nominación al Oscar por su papel en el filme de Pedro Almodóvar «Dolor y Gloria», que también ha sido nominado en la categoría de mejor película internacional.

Una de las sorpresas han sido las 6 nominaciones que ha recibido la película surcoreana «Parásitos», que compite en las principales categorías.

La actriz Scarlett Johansson también tiene mucho que celebrar al ser nominada como mejor actriz principal y mejor actriz de reparto.

Alrededor de 9.000 miembros de la Academia de la Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood emitieron sus votos para escoger a los candidatos que competirán el próximo 9 de febrero por una o más estatuillas.

La 92ª edición de los premios Oscar se llevará a cabo en el Teatro Dolby de Los Ángeles y, al igual que el año pasado, no tendrá presentador.

