Encamina Tamaulipas al cobro de impuesto en recolección de basura

Nuevo Laredo Express

Cd. Victoria, Diciembre 10 – . Los diputados del Congreso de Tamaulipas propusieron homologar de hasta 10 UMA anual en el cobro de impuestos en la recolección de basura de los 43 municipios del Estado, destacando que correspondería a 2.31 pesos por día, lo que propietarios de viviendas y comercios deberán de pagar por este servicio.

Frente al panorama municipal que se avecina para el ejercicio fiscal 2020, en donde las participaciones federales fueron disminuidas y en algunos casos eliminados, los legisladores integrantes de las Comisiones de Finanzas, encabezada por Arturo Soto y la Comisión de Asuntos Municipales por Imelda Margarita San Miguel Sánchez, consideraron la necesidad de eficientizar el cobró de los impuestos que permitiría entregar más obras.

Se destacó en la reglamentación por servicios de recolección de residuos, que de acuerdo con la siguiente tarifa y mecanismos homologados, servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos urbanos.

Dentro de la propuesta entregada por los diputados locales, en lo concerniente a la recolección de basura doméstica se propone 10 veces el valor de la UMA diaria por cada metro cúbico de basura. Recalcando que actualmente el valor de la UMA es de 84 pesos con 49 centavos con lo que el cobro aproximado es de 844 pesos con 9 centavos al año, es decir 2.31 pesos diarios.

Mientras que en lo concerniente a las actividades comerciales, animales o de servicios 15 veces el valor del UMA diaria, teniendo un cobro aproximado es de 1 mil 267 pesos con 35 centavos al año, es decir 3.47 pesos diarios.

En lo que respecta al permitir a personas físicas o morales depositar sus residuos sólidos no peligrosos dentro del relleno Sanitario municipal se propone 9 veces el valor de la UMA diaria con lo que el cobro aproximado es de 760 pesos con 41 centavos.

Sin olvidar que también se otorgará un descuento del 10 por ciento por pronto pago a las empresas y particulares previó convenio de recolección de basura.

¿QUIÉNES ACATARON LA PROPUESTA DEL CONGRESO?

De los 43 municipio de Tamaulipas solo 20 incluyen el cobro por servicio de recolección de basura en Tamaulipas; 15 no definen el cobro y ocho no incluyen dicho pago, señaló el diputado del Congreso de Tamaulipas, Florentino Saenz. Los que aprobaron en incluir el cobro son: Altamira, Bustamante, Camargo, Ciudad Madero, Güémez, Guerrero, Diaz Ordaz, Jaumave, el Mante, Matamoros, Mier, Padilla, Palmillas, Reynosa, Rio Bravo, San Fernando, Tampico, Tula, Valle Hermoso y Victoria. Los municipios que se encuentran sin definir los cobros y buscan mediar convenio entre las partes son: Abasolo, Aldama, Burgos, Casas, Cruillas, Hidalgo, Jiménez, Mendez, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Nuevo Morelos, San Carlos, San Nicolás, Soto la Marina y Villagran. Mientras que los municipios que se oponen a incluirlo en los impuestos están: Antiguo Morelos, Gómez Farías, González, Llera, Mainero, Miquihuana, Ocampo y Xicotencatl.

