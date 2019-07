Encierran en casa migrantes en Houston, nadie quiere abrir puerta

Houston, Julio 16 – . «Estimados residentes, para su seguridad les avisamos que si les tocan la puerta miren por su ventana antes de abrir. No tienen que abrir si no conocen a la persona que les está tocando». Ese mensaje de advertencia está impreso en un panfleto que la gerencia del condominio El Paraíso, al suroeste de Houston, intentó repartir este lunes poco después de que, aseguran, agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) llegaran buscando a inmigrantes indocumentados. Pero la empleada de la gerencia se devolvió con muchos de esos papeles en la mano, pues los vecinos no quisieron abrirle la puerta.

«Yo les toqué y les dije: ‘¡Oficina!’, y nada, no me abren. Tampoco los culpo, tienen miedo», dice la mujer.

Desde las 8:00am de este lunes esta comunidad entró en alerta atemorizados por la amenaza del presidente Donald Trump

sobre el inicio de redadas masivas para detener a inmigrantes con órdenes finales de deportación. No pensaron que estarían tan pronto en la lista de operativos de ICE, pero esta mañana comenzó a correr el rumor por Whatsapp y mensajes de texto, y todos cerraron sus puertas.

Aunque los vecinos y organizaciones aseguran que se trataba de agentes de ICE, Univision Noticias no pudo constatar de forma independiente la información. Un correo fue enviado al Servicio de Inmigraci´on para obtener datos sobre la operaci´on, pero no hubo una respuesta.

Obdilia Leija, gerente del condominio, dice que desde temprano recibió la llamada de uno de los vecinos para alertarle: «Están tocando mi puerta», le dijo al teléfono mientras los funcionarios de ICE esperaban por él fuera de su casa. Cuando ella llegó a su oficina ya todo había pasado pero aun así tomó medidas.

«No pienso que podemos decirle a ICE que se tienen que ir, pero aunque sea vamos a ayudar a los vecinos a sentirse más seguros», señala. Así que la orden que dio es que todos los portones de acceso al conjunto residencial estén cerrados con llave. Fue por una de las puertas del estacionamiento, que estaba abierta, que ella cree que los funcionarios entraron en varios vehículos.

Desde entonces se instauró una especie de toque de queda en El Paraíso.

Los activistas en algunas de las 10 ciudades en las que Trump prometió detener a cientos de personas ya han advertido

que aunque no se han visto grandes redadas con numerosas detenciones al mismo tiempo, la estrategia del presidente sí ha sido efectiva para «sembrar el terror». Hasta ahora se ha conocido de operaciones similares a la de este lunes en Houston: el 13 de julio en San Diego, California, las autoridades informaron que en cinco días habían detenido a unas 20 personas, 85% con condenas o cargos por delitos relacionados con drogas, armas, robo, violencia doméstica o fraude. Y en ambas lo común es el miedo que siente la gente.

