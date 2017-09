Enfrenta juicio empleado de Consulado Mexicano en Houston por traficar permisos

Houston, Septiembre 19 – . Un empleado del consulado general de México en Houston fue acusado de ofrecer permisos de trabajo en Estados Unidos por cinco mil dólares, en una demanda interpuesta ante la corte del condado de Harris, en Texas.

El periódico The Houston Chronicle reveló que, según la querella presentada el pasado 17 de julio, el empleado del consulado Fidencio Navarrete recibió 10 mil dólares por dos permisos de trabajo en Estados Unidos, pero la demandante y su familia nunca recibieron el servicio prometido, ni recuperaron su dinero.

La demandante, identificada como Xóchitl Leticia Aguilar, acusó también al cónsul general de México, Óscar Rodríguez Cabrera, debido a que era el jefe de Navarrete y “sabía de la corrupción del personal a su cargo e ignoraba las alarmas”.

De acuerdo a la demanda, Navarrete dijo inicialmente que los permisos de trabajo estaban siendo manejados por el consulado.

La demandante presentó como prueba del caso copias de mensajes de texto que presuntamente ligan a Navarrete y otros funcionarios actuales y antiguos de la legación, aunque no al cónsul Rodríguez.

Según los documentos presentados ante la corte, la hija de Aguilar, Leslie Robles, quien es ciudadana estadunidense, esperaba obtener un permiso de trabajo para su esposo, un inmigrante indocumentado mexicano.

Robles explicó a The Houston Chronicle que su esposo estaba en proceso de obtener el estatus legal por su matrimonio, pero el trámite se detuvo, por lo que decidieron aceptar el servicio ofrecido por Navarrete.

“Lo hizo parecer que todo era legal”, dijo Robles, quien recordó que el funcionario le manifestó que era “parte de un programa puesto a disposición del consulado para legalizar realmente a buena gente trabajadora”.

Según Aguilar, Navarrete ofreció “el programa” a por lo menos cuatro personas en una reunión en su casa el 17 de diciembre de 2016.

Aguilar y Robles señalaron que pagaron por un permiso de trabajo para el esposo de la segunda, mientras que un amigo plomero también habría entregado la suma de dinero establecida por Navarrete.

Ambos pagos fueron concretados en febrero de 2017, en la residencia de Aguilar en Houston.

Aguilar y Robles nunca recibieron los permisos de trabajo prometidos ni los números de seguridad social, mientras que Navarrete sólo les entregó una tarjeta conocida como “Matrícula Consular”.

Precisaron que le pagaron 100 dólares, en lugar de la cuota oficial de 27 dólares, para obtener el documento sin tener que esperar en la fila del consulado.

Fue solicitada una respuesta al consulado de México en Houston, sin embargo, hasta la tarde de este miércoles no había llegado ninguna comunicación.