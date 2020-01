Enfrenta tribunales Rod Stewart y su hijo por agredir a un guardia

Los Ángeles, Enero 07 – . El ídolo del rock Rod Stewart y su hijo enfrentan cargos de agresión después de un altercado con un guardia de seguridad durante un evento privado en una zona infantil en el hotel The Breakers en Palm Beach en víspera de Año Nuevo, según documentos oficiales.

El guardia de seguridad Jessie Dixon informó a la policía de Palm Beach que el grupo de Stewart estaba en la mesa de registro para una fiesta privada a la que no estaban autorizados a asistir, según el reporte policial.

Dixon dijo que el grupo empezó a causar ruido y escándalo. Dixon, de 33 años, dijo a los investigadores que puso su mano en el pecho del hijo del cantante y que le pidió que retrocediera, según el reporte.

Ahí fue cuando Sean Stewart, de 39 años, se colocó ‘nariz con nariz’ con Dixon.

Sean Stewart empujó a Dixon y Rod Stewart, de 74 años, golpeó con el puño a Dixon en ‘la zona izquierda de la caja torácica’, según el reporte.

El informe agrega que Sean Stewart dijo a los investigadores que se alteró cuando no lograron asistir al evento ‘debido a la interacción de Dixon con él y su familia’.

Dos empleados del hotel que trabajaban en el evento privado le dijeron a la policía que vieron cómo Sean Stewart empujó a Dixon y Rod Stewart lo golpeó.

El policía dijo que vio el video de seguridad del hotel y determinó que los Stewart fueron los «principales agresores».

Dixon firmó una declaración jurada diciendo que quería presentar cargos contra los Stewart.

Se hizo llegar un correo electrónico al representante de Stewart, en busca de comentarios, pero no respondido.

Rod y Sean Stewart deberán comparecer en un tribunal el 5 de febrero.

CULTURA 14

