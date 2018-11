Enfrentemos juntos la crisis de inseguridad, AMLO a la Sedena

Cd. de México, Noviembre 26 – . El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, explicó frente a 30 mil militares y marinos que la reforma a la Constitución presentada por Morena para crear la Guardia Nacional busca dar poco a poco un giro a la responsabilidad de las fuerzas armadas en la defensa nacional, para asignarles, sin darle la vuelta y sin simulaciones, tareas de seguridad interior y pública.

Expresó su confianza en el Ejército, que nunca ha dado un golpe de Estado y convocó a los militares a enfrentar juntos la crisis de inseguridad, como nunca se había padecido, pero con respeto a los derechos humanos y a los protocolos para el uso de la fuerza.

En respuesta, el secretario de Marina, Francisco Soberón Sanz, le expresó: las fuerzas armadas siempre han estado con el presidente de la República. Somos y seremos una excelente herramienta para que usted pueda alcanzar sus objetivos. Tenemos el mismo objetivo: México. Somos una gran herramienta, utilícenos; nunca lo vamos a defraudar.

Ayer, por primera ocasión un presidente electo emitió un mensaje a tropas, comandantes, almirantes y generales, así como sus familiares, que incluso desplegaron cartulinas de apoyo, entre las que se leía AMLO, la familia militar lo saluda o Unidad Habitacional Chihuahua Campo Militar No. 1. Bienvenido a su casa, Lic. Manuel López Obrador.

Del encuentro en la explanada Damián Carmona, del primer Cuerpo de Ejército del Campo Militar 1-A fue informado el presidente Enrique Peña Nieto y asistieron los próximos titulares de Defensa y Marina, Luis Crescencio Sandoval y José Rafael Ojeda Durán, respectivamente.

López Obrador informó que la Guardia Nacional comenzará a operar el primero de diciembre de manera provisional, en tanto el Congreso aprueba la reforma presentada por Morena. Vamos a esperar a que el Legislativo resuelva y también, si es necesario, vamos a hacer una consulta”, anunció.

Durante 45 minutos, López Obrador se dirigió a los soldados y familiares, a quienes dijo que quiere pasar a la historia como el mejor presidente de México y los invitó al Zócalo la tarde del sábado.

Adelantó que quienes sean transferidos a la Guardia Nacional mantendrán sueldos y el esquema de ascensos, e incluso anunció que la pensión universal incluirá a los militares en retiro, lo que generó un aplauso. “Van a mantener sus sueldos. Algunos, para meterles miedo en la campaña, decían ‘cuidado con ya sabes quién, porque te va a bajar los sueldos’. No. Van a bajar arriba, los de abajo van a ganar más. ¡Arriba los de abajo!”, exclamó entre más aplausos.

La reunión con militares se concretó a petición del presidente electo, informó el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien presentó López Obrador ante los miles de militares.

El próximo primero de diciembre se convertirá en presidente constitucional y además será nuestro comandante supremo. Él quiere platicar con ustedes, darles un mensaje, y nosotros le damos la bienvenida a este campo militar.

Precisó a López Obrador el número de asistentes: 2 mil familiares; 102 generales y almirantes; 775 jefes y capitanes; 4 mil 89 oficiales, y 25 mil 134 elementos de tropa y marinería. Todos pertenecen al Ejército, a la Armada y a la Fuerza Aérea Mexicana. Sea usted bienvenido, éste su auditorio, le dijo.

López Obrador presentó tres razones por las cuales confía en el Ejército: porque surge del pueblo; porque desde su integración en 1913 nunca ha dado un golpe de Estado, siempre ha sido respetuoso de la autoridad civil, y por su disciplina y profesionalismo.

Vengo a pedirles su apoyo, no a imponer. Desde luego que podría ser una orden, pero no vamos a imponer nada. Y estoy seguro que voy a contar con su apoyo, porque sus familias, y ustedes mismos donde viven, saben que tenemos el problema de inseguridad y violencia, expresó.

Recordó que, constitucionalmente, las fuerzas armadas no pueden participar en labores de seguridad pública y él no tomará ninguna decisión que viole la Constitución.

¿Entonces cómo enfrentar el problema tan grave de inseguridad y violencia, si no hay una reforma a la Constitución? ¿Qué proponemos? Hacer una fuerza uniendo la Policía Militar, la Naval y la Federal, crear una Guardia Nacional. No voy a hacer nada que viole las leyes; por eso, con toda transparencia, presentamos una reforma, para que la guardia pueda ocuparse de tareas de seguridad pública, detalló.

López Obrador sostuvo que defiende el proyecto de Guardia Nacional porque es muy grave la situación de inseguridad y violencia y no hay cómo enfrentarla si no se reforma la Constitución.

Actualmente, dijo, todas las corporaciones actúan por su cuenta y exclamó: ¿Por qué no nos unimos y tenemos una Guardia Nacional para la seguridad pública? Una vez más, López Obrador expresó un reconocimiento a Peña Nieto, porque a diferencia de otros presidentes, no dio instrucciones para impedir que ganara las eleciones. Otros por… no puedo decir la palabra… Por oficiosos, que hacen las cosas sin que les digan, porque les gusta y es su naturaleza.

El presidente electo también estuvo acompañado de los próximos secretarios de Gobernación y de Seguridad, Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo, respectivamente, y la jefa de gobierno de Ciudad de México electa, Claudia Sheinbaum

Me gusta: Me gusta Cargando...