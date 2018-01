Entran en vigor nuevas leyes en Texas, desde el fraude al transporte  

Austin, Enero 03 – . Después de que cientos de nuevas leyes entraron en vigencia el 1 de septiembre de 2017, el Año Nuevo trajo consigo otras 26.

A partir del 1 de enero, las nuevas regulaciones cubren temas que van desde la prevención del fraude hasta más derechos para los propietarios que no están de acuerdo con la valoración de su casa.

Este es un resumen las nuevas leyes estatales:

• Prevención de fraude – En un intento por evitar el robo, los minoristas ahora pueden rechazar ciertas ventas en las que los compradores no pueden o no muestran una identificación con foto cuando usan tarjetas de crédito o débito, o donde la identificación con foto no coincide con el nombre en la tarjeta de crédito.

• Ley de identificación del votante – Después de que los tribunales dictaminaron en 2011 que la ley de identificación del votante del estado discriminaba a las minorías que no podían obtener una identificación con foto, los legisladores enmendaron la ley para proporcionar unidades móviles donde se distribuirían EID o certificados de identificación electoral. El cambio también incluye sanciones más severas para aquellos que aceptan ilegalmente o se nieguen a aceptar a un votante, así como para aquellos que falsifican por qué no pueden obtener una identificación con foto.

El Proyecto de Ley del Senado 5 amplía los tipos de documentación aceptables como prueba de identificación para fines de votación, aumenta la pena por una ofensa de aceptar o rechazar ilegalmente a un votante, y crea el delito de cárcel estatal de declaración falsa de impedimento razonable.

• Formulario del odómetro/cambio de título del vehículo –Anteriormente, cuando vendía un vehículo, tenía que completar un formulario en papel con la lectura del odómetro. El proceso ralentizó la transferencia de título en las ventas de vehículos. Ahora, el Estado aceptará un formulario electrónico, acelerando el proceso de transferencia de título.

• Protestas de impuestos a la propiedad – Antes de esta semana, cuando el tasador de impuestos del Condado emitió su veredicto final sobre el valor de las propiedades después de una protesta, eso fue todo. Ahora, gracias a SB 1767, el dueño de la propiedad puede luchar para corregir la evaluación antes, después o entre los casos del tasador, si la evaluación aumenta durante el proceso de protesta.

• Camiones de leche más pesados – Una nueva ley aumenta el peso permitido de los camiones que transportan leche líquida de 80 mil libras (36 toneladas) a 90 mil libras (40 toneladas), siempre que el transportista pague un permiso de mil 200 dólares y notifique al Departamento de Transporte de Texas en qué condados operarán.

• Libertades para la telemedicina – La SB 1107 permite a los médicos de Texas establecer una relación médico-paciente con nuevos pacientes por videoconferencia o por teléfono.

También definen cómo los médicos pueden usar la telemedicina para emitir recetas. Las nuevas reglas eliminan obstáculos anteriores con respecto a la práctica de la telemedicina y han sido bienvenidos por los proveedores de salud.

• Derechos para los detenidos – El SB 1849 fue presentado después de un incidente de alto perfil en el 2015, cuando Sandra Bland, una mujer afroamericana de 28 años, fue encontrada muerta en la cárcel del Condado de Waller días después de ser arrestada durante una parada de tráfico que terminó con su arresto por supuesta agresión al policía.

La ‘Ley de Sandra Bland’ ordena que las cárceles del Condado desvíen a las personas con problemas de salud mental y abuso de sustancias hacia el tratamiento, facilita que los acusados con una enfermedad mental o discapacidad intelectual reciban una fianza personal y exijan que las agencias policiales independientes investiguen las muertes en la cárcel. La agencia sería cualquiera designada por la Comisión de Texas sobre Normas de la cárcel y no puede ser la agencia que opera la cárcel del Condado.

Cerca de 670 leyes aprobadas en la sesión legislativa del verano pasado y firmadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, entraron en vigencia el año pasado y cubrieron una amplia gama de temas incluyendo una prohibición estatal de enviar mensajes de texto mientras se conduce, prohibiendo llevar espadas abiertas y pautas sobre dónde no se puede volar un dron.

