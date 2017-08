Entrega apoyos el regidor J. Valdez a ciudadanos de economía endeble

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Agosto 11 -. Consciente de la situación económica difícil para las familias, y en estricto apego a su mística de servicio sin distingos de clases sociales, el regidor Jesús Valdez Zermeño entregó apoyos para un grupo considerable de personas que con anterioridad habían acudido a su oficina en busca de ayuda.

Se trata de una serie de trámites que gestionó ante las instancias correspondientes, y van desde el abastecimiento de recetas médicas, hasta apoyos para exámenes de la vista, radiografías y pagos de derecho en panteones municipales, así como descuentos en el pago de infracciones de Tránsito.

Una de las beneficiarias fue la señora Ramona Hernández Ortegón, con domicilio en la colonia Voluntad y Trabajo No. 3, quien tramitó una radiografía de abdomen para su vecina de 60 años que vive sola y no puede valerse por sí misma.

“Vengo aquí con el ingeniero Jesús Valdez Zermeño que me ayudara con una radiografía, y ahorita me la acaban de entregar, lo cual le agradezco el apoyo que me está dando, no nomás por esto, siempre que venimos aquí a su oficina siempre nos ha atendido muy bien, y nunca nos dice que no, al contrario, siempre trata de buscarle el modo de solucionar el problema que traemos, por eso venimos a buscarlo”, dijo.

Este día en especial estuvo muy transitado en la oficina del regidor priísta, quien de esa forma da cabal cumplimiento a su compromiso de contribuir al bienestar de las familias con este tipo de apoyos que otorga el actual gobierno.

“Él siempre está dispuesto a apoyar a las personas, no es de ahorita, siempre ha estado apoyando a las personas desde que estaba en Comapa lo conozco y siempre nos ha echado la mano, nos ha ayudado, el ingeniero siempre ha sabido de las necesidades que tenemos en las colonias, es una excelente persona, no de ahorita, yo antes de conocerlo siempre me trató bien y no me conocía”, agregó la vecina.

UN REGIDOR SOLIDARIO CON LOS MÁS NECESITADOS

El regidor Valdez Zermeño siempre se ha caracterizado por ser un funcionario solidario y altruista, que apoya las causas justas de la población y más aquellas que se destacan por ayudar al prójimo, como el caso de la asociación Dr. Sonrisas, cuyos integrantes acudieron a solicitarle su colaboración para un bingo que realizarán este 14 de octubre, en los terrenos de Expomex.

“Sabemos de su calidad de persona, es una persona muy altruista, que le gusta mucho apoyar, y sabemos que nos va a ayudar”, señaló Carmen Valencia García, voluntaria de la asociación Dr. Sonrisas.

Por su parte, la señora Cindy Rodríguez Leija, madre de familia y colaboradora de esa agrupación que en tan sólo un año y medio ha cumplido el sueño de 16 menores víctimas del cáncer, también destacó la marcada disposición del edil de solidarizarse con este tipo de casos.

“Confiamos porque hemos visto que trabaja, que ayuda a las personas, eso también nos nació en nosotros decir, bueno, a lo mejor conociendo a Dr. Sonrisas y qué hacemos con los niños, sé que él también se va a contagiar de eso y va a querer apoyarnos”, indicó.