Error en episodio de Game of Trones; aparece vaso de Starbucks

Los Ángeles, Mayo 07 – . Game of Thrones 8×04 nos rompió el corazón. Y no, no nos referimos a la muerte de Missandei, sino al pequeño GRAN error del episodio: UN VASO DE STARBUCKS.

Los creadores de la serie tenían un solo trabajo: entregar otro episodio tan perfecto como el 8×03 y fallaron…

Después de todas las muertes de la Batalla de Winterfell, los sobrevivientes de la lucha contra el Night King y su ejército se reunieron a brindar por la victoria.

En algún momento de la cena, Daenerys mira a Jon convivir con la gente del Norte y justo frente a ella: un vaso de Starbucks.

Así es, parece que Daenerys Targaryen es la más fifí de los siete reinos, pues en lugar de tomar vino, cerveza o hasta leche de gigante como Thromund, la Khaleesi toma café fancy.

Es increíble que después de un episodio como el anterior, que llevó 55 noches de filmación, los productores de la serie la hayan regado tan feo con algo así.

¿En dónde estaba el continuista? ¿Cómo no se dieron cuenta en las mil horas de edición del episodio? ¿O se trataba de algún product placement mal hecho?

Sea como fuere, el error no pasó desaparecibido para todos los fans de la serie, quienes reaccionaron con comentarios de burla y enojo hacia este fatal equívoco.

Eso sí, seguro el barista de Starbucks la pasó mal escribiendo todo el nombre y títulos de la Madre de dragones.

Pero salió alguien a aclararlo todo: no se trataba de Starbucks, sino de su versión medieval, Farbucks, que vimos en Shrek 2.

Después de este escándalo tal vez el título de Daenerys debería cambiar a Daenerys Targaryen, Gran Khaleese, Reina de Mereen, Madre de Dragones y cliente de Starbucks en GoT.

