Es para México y Guanajuato el título de Miss Mundo 2018

Cd. de México, Diciembre 10 – . La mexicana Va­nessa Ponce de León resultó ga­nadora en el certamen Miss Mundo 2018, que Imagen Televisión transmitió bajo la conducción de Mónica Noguera, Óscar Madrazo y Andrea Meza. Esta es, de he­cho, la primera vez que una mexicana llega a lo más alto del podio en este concurso.

Además de su belleza fí­sica, la originaria de Guana­juato obtuvo la corona del concurso gracias al proyecto altruista que presentó.

Se trata de un programa de apoyo a la niñez indígena que la participante implementó desde hace tres años en te­rritorio mexicano. Durante la ronda de preguntas final, Vanessa destacó que utiliza­rá su título para continuar su trabajo de ayuda a quien más lo necesite.

“Yo usaría mi posición de la manera en la que lo he hecho los últimos tres años, siendo un ejemplo. Todos podemos ser un ejemplo de las cosas buenas en el mundo, todos tenemos que amar y ser ama­bles. No cuesta nada. Ayudar no es difícil, necesitas la mo­tivación para hacerlo, para hacer el cambio. Siempre ha­brá alguien que necesitará lo que tú tienes que ofrecer, así que ayuden con lo que pue­dan”, dijo la representante mexicana.

La bienvenida a la final del certamen, que se realizó en la isla de Sanya, en China, corrió a cargo de Donel Mangena, concursante del reality show La Voz UK 2018.

Después, las 128 concur­santes dieron el desfile de naciones, en el que lucieron trajes típicos de sus países y, por supuesto, sus bande­ras en mano. En este núme­ro, Vanessa Ponce de Leon se presentó vistiendo un traje de charro, con pantalón azul marino y saco café mientras bailaba al ritmo de la músi­ca de banda y hacía sencillas acrobacias con una cuerda.

Para elegir a las prime­ras 30 finalistas se realizó un cara a cara, ronda en la que las representantes del mundo tienen la oportunidad de ha­blar del tema de su preferen­cia y contestar a las primeras preguntas del jurado. En este sentido, la mexicana fue la vencedora de su grupo, en el que enfrentó a las originarias de España, Malta e Indone­sia. Así llegaba la fase de retos, en la que tuvieron que supe­rar pruebas deportivas, multi­media, de talento y modelaje. Las ganadoras fueron Esta­dos Unidos, Francia, Nepal y Japón.

Los expertos resaltan el lado altruista de Ponce de León

La transmisión para México estuvo a cargo de Mónica Noguera, Óscar Madrazo, experto en moda y funda­dor de Contempo Interna­cional Model Management, la agencia de modelos más importante de México, y de Andrea Meza, quien quedara en segundo lugar en el concurso Miss Mun­do 2017.

Los conductores resal­taron, por supuesto, la be­lleza física y la simpatía de Vanessa Ponce de León, pero principalmente su labor altruista. “Para mí es lo más importante, es lo que la hace tomar toda la delan­tera y posicionarse en un lu­gar muy importante. Ahora los reflectores están sobre ella”, dijo Óscar Madrazo durante el programa.

Por su parte, la conduc­tora Mónica Noguera recor­dó que Vanessa tiene como objetivo formar campa­mentos de asistencia para niños migrantes, hijos de jornaleros, en los que se les dé programas de salud, ali­mentación y educación.

Asimismo, Madrazo ha­bló de la seguridad y fuerte presencia escénica de la guanajuatense, ahora Miss Mundo 2018.

En palabras de Andrea Meza, quien fungió también como asesora de Vanessa durante su preparación, el resultado de esta edición, la número 68 del certamen, es una muestra de que se ha tomado más en cuenta el trabajo de las organizacio­nes de belleza en México.

Vanessa Ponce de León regresará a su país, con la corona azul, para continuar con su labor filantrópica a favor de la niñez.

BELLEZA CON PROPÓSITO

Más allá de calificar la belle­za física de las mujeres, Miss Mundo dirige los reflectores a las causas sociales, de tal manera que uno de los requi­sitos del concurso es que las contendientes tengan parti­cipación en algún proyecto altruista.

Sin duda, México destacó en esta ronda, donde concur­só con Na Vali, un programa que ella implementó hace tres años y con el que ayuda a ni­ños indígenas mexicanos.

La también licenciada en Negocios Internacionales re­saltó la pobreza en la que vi­ven miles de pequeños en el país y agregó que Na Vali les brinda alimentos y educación, principalmente.

Vanessa Ponce de León quedó en el top cinco de esta ronda (junto con Austria, Nue­va Zelanda, Indonesia y Ne­pal), que pasó íntegro a la final. Sin embargo, la ganadora fue Nepal, quien dijo: “Estoy muy agradecida con Miss Mundo por reconocer nuestro trabajo y me siento responsable para regresar a mi casa y hacer más para la comunidad”.

En el desfile de las 30 fina­listas, en el que ganaron dos o tres representantes por conti­nente (Europa, Caribe, Amé­ricas, África, Asia y Oceanía), Vanessa tuvo nuevamente la oportunidad de hablar de ella.

“He sido modelo, pero hace dos años lo dejé. Ahora trabajo todo el tiempo como voluntaria y con perso­nas. Me encanta y pienso que todo el mundo lo debe ha­cer por lo menos una vez en la vida”, señaló la mexicana, quien además acompañó en el presidium de finalistas del continente americano a la ori­ginaria de Panamá.

Finalmente, y tras me­ses de preparación, Vanessa Ponce de León recibió el títu­lo Miss Mundo 2018 de voz de la presidenta de este evento, Julianne Moore, mientras que la corona la obtuvo de ma­nos de Manushi Chhillar, de India, ganadora del certamen en 2017.

