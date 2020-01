Es tiempo de tener una Aduana que responda a demandas actuales

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Enero 07 – . La única afectación ocasionada por la paralización de la actividad aduanera, debido a las fallas en el sistema de verificación, fue a la imagen de la Aduana de Nuevo Laredo, que dada su vigorosa actividad debe estar actualizada permanentemente.

En opinión del sector aduanera, la declaración de Contingencia DODA por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Aduana, son situaciones que debieron quedar en el pasado y no exhibir carencias elementales.

“Llevan así 25 años y no logran adecuar los sistemas de acuerdo al número de operaciones que se registran a diario en la Aduana de Nuevo Laredo. Se sabía que el sistema de verificación del 2019 no aceptaría pedimentos del 2020 y debió preverse”, dijo Helios Ordoñez Juárez, responsable de HO Logística.

Aseguró que por fortuna no hubo daños debido a la paralización de operaciones por poco más de 24 horas, pues la Aduana avisó y se redujo el movimiento, en tanto que se resolvió de la manera ordinaria el escaso movimiento de comercio internacional.

Juan Carlos Segovia, coordinación de tráfico de una agencia aduanal reprochó que sea “sólo por encimita” la modernización que se le hace a la Aduana, siendo que es la principal a nivel internacional por su gran número de movimientos comerciales.

Criticó que si bien desde al viernes quedó solucionado el problema al ser actualizado el sistema y comenzó a cruzar la carga varada, la experiencia de la Aduana local ha permitido resolver sobre la marcha cada problema que se presenta por fallas que datan de años.

La falla registrada en la Aduana, derivó del rechazo del sistema de los pedimentos 2020, al tener que ser modificado por el SAT luego de quedar obsoleta en automático toda documentación del 2019.

La pausa determinada por el SAT/Aduana en el movimiento comercial fue denominada Contingencia DODA, nuevo formato que contienen todos los pedimentos de una operación aduanera.

