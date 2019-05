Escalofriante relato de policía en Michoacán sobre ataque del CJNG

Zamora, Michoacán, Mayo 29 – . «Fue una situación inesperada. Podemos decir que estábamos esperando eso, pero no a tal magnitud. Fue algo avasallante. Para mí fue algo horrible», relata uno de los policías que resultó herido durante el ataque de domingo pasado en Zamora, que costó la vida a cuatro de sus compañeros.

El oficial —de quien se reserva el nombre por seguridad— se encontraba en uno de los puntos que fue atacado. Recuerda que escuchó un estruendo y en cuestión de segundos aquello se transformó en ráfagas.

«Veo que arriba a mi punto el convoy de camionetas. Todas tenían la leyenda de Cártel Jalisco Nueva Generación. Empezó a descender toda la gente armada y gritaban: ‘¡viva el Cártel Jalisco Nueva Generación!, ¡estamos aquí, ya llegamos!’», relata.

De pronto de una camioneta blanca desciende un hombre con un chaleco táctico y con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación.

«Esta persona me miró fijamente y con esa saña, esa frialdad que los identifica, levantó su arma y sin dudarlo emprendió el ataque hacia mi persona. Simplemente sentí el golpe, después siento otro. Dije: ‘ya me dieron’», cuenta al estremecerse.

Detalla que tras los impactos trató de escabullirse, de protegerse y de repeler la agresión con su arma de cargo.

«Simplemente repelí la agresión a como pude. Cuando me pude levantar y protegerme saqué mi arma cargo y empecé a disparar. Pero ¿qué podemos hacer con una simple arma contra un arsenal tan nutrido como el que ellos portan?», expone.

El oficial, con siete años de experiencia, fue herido en el pecho y las piernas, lesiones que no afectaron órganos vitales.

«Yo creo que [el tirador] pudo haber fallado, porque me vio claramente. Estaba yo plenamente uniformado, como debemos andar los policías en Michoacán. Me identificó como policía y, como veo, la agresión era directamente contra cualquier policía», sostiene.

El agente no sabe cuál fue el error del sicario. «A lo mejor tuve suerte, a lo mejor falló en algo. Son muchos factores. Me auxiliaron unas personas. Ya pude ver que a diferencia de otros compañeros que estaban heridos no era nada que ver mis heridas con las de ellos. Tuve suerte, yo creo.», reflexiona.

Enfatiza que ya había tenido enfrentamientos en Apatzingán y La Huacana, pero no directamente hacia él.

«Se me vino al a mente mi familia Yo simplemente quería volver a ver a mi familia, mis papás y, bien o mal, el poco enfrentamiento que nos dan fue parte fundamental para estar ahorita aquí», responde el policía a la pregunta de cómo logró sobrevivir.

Se organizan muy bien. El oficial señala que el crimen organizado tiene tácticas un tanto militares, porque se despliegan y se mueven como la milicia.

«Yo, en Apatzingán, estuve trabajando en conjunto con el Ejército y la Marina en una Base de Operaciones Mixtas y el ataque contra nosotros se vio como tácticas de guerrilla: el factor sorpresa, llegar a atacar y replegarse», destaca.

Señala que eso deja vulnerable a las policías municipales, que a diferencia de los criminales, viajan sólo dos o tres elementos por patrulla, mientras los sicarios son un ejército.

Además, apuntó, ni las armas, ni el equipamiento, y mucho menos cargadores y balas que las corporaciones le dan a un policía municipal, se comparan con las de los criminales.

«En ocasiones va uno a buscar su arma y está en otra comisión, no hay cargadores o los que nos dan de plano no sirven o están a medias o no son nuestras armas, son de otros elementos porque las nuestras están comisionadas en otros lados».

Dijo que un arma larga asignada a un policía es tiro a tiro, mientras que las de los criminales son automáticas y en un solo jalón se va todo el cargador de 30 tiros. «Nos rebasan. Ellos no necesitan traer arma corta, con el arma larga, una sola persona trae 20-30 cargadores abastecidos. Es algo avasallante», lamenta.

El oficial dice que lo más difícil está por venir, ya que su responsabilidad es más grande en honor a sus compañeros caídos.

«Ya no podemos salir a la calle a gusto, por miedo»

Cuatro policías murieron y siete más resultaron heridos por el ataque de un grupo armado en el occidente de México, informaron las autoridades locales, que agregaron que dos transeúntes también resultaron heridos.

Los agresores dispararon contra un vehículo policial el domingo y luego emboscaron dos veces a los refuerzos que fueron enviados para ayudar, señaló la fiscalía del estado de Michoacán.

La fiscalía agregó que tres agentes murieron en los ataques en la ciudad de Zamora. Posteriormente, el presidente municipal Martín Samaguey dijo que un cuarto agente murió por las heridas infligidas en el tiroteo.

La fiscalía no identificó qué grupo delictivo estaba tras el ataque en la ciudad de Zamora. Sin embargo, los fiscales dijeron que la camioneta de uno de los agresores había sido hallada y la prensa local publicó fotografías de la pickup con las letras “CJNG” escritas en las puertas, que son las iniciales del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En un video publicado en redes sociales alrededor de la hora en que se perpetró el ataque, se ve un convoy de camionetas deportivas y pickups, al parecer una veintena, con las letras “CJNG” pintadas claramente en las puertas o costados.

Los muertos y siete de los heridos formaban parte de la policía municipal, que en gran parte de México no suelen enfrentarse directamente con los cárteles de narcotráfico.

La policía municipal está relativamente poco armada, y reciben menor sueldo y entrenamiento que sus colegas federales y estatales. En muchos pueblos han sido corrompidos por los cárteles de narcotráfico.

Samaguey dijo que su municipio ha estado pidiendo ayuda por un tiempo.

“Estos han sido tiempos difíciles”, escribió Samaguey en un comunicado. “Hemos estado realizando las gestiones urgentes por los canales institucionales esperando recibir el apoyo tanto estatal como federal; hasta el momento trabajamos con lo humanamente posible”.

