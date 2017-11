Está de regreso al box La Barby Juárez y hay una gran expectativa

Cd. de México, Noviembre 10 – . E l regreso de la tres veces campeona del mundo, Mariana Barby Juárez, está listo.

Para cerrar con broche de oro el 2017, la peleadora mexicana decidió enfrentar a la veterana alemana Alesia Graf este sábado en el Palenque del Inforum de Irapuato, Guanajuato.

Mariana expondrá por segunda ocasión el cetro mundial gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), luego de obtenerlo en abril cuando venció a la campeona africana Catherine Phiri en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Vamos por mi segunda defensa y voy a demostrar por qué soy la campeona del mundo nuevamente y estoy preparada para este reto; me alisté muy muy bien para poder salir con la mano en alto y regalarles una gran pelea”, señaló Juárez.

Sin embargo, la Barby reconoció que enfrente tendrá a una rival difícil de vencer.

“Alesia (Graf) cuenta con bastante experiencia y sé que arriba del ring va a ser un juego de ajedrez… son las peleas que me gustan, las peleas que demuestran técnica, preparación y, la verdad, es que se pondrá corazón tanto de su parte como de la mía”, apuntó.

Con un récord de 46 peleas ganadas, 17 por nocaut, nueve derrotas y cuatro empates, Mariana buscará coronar lo que para ella fue uno de sus mejores años, no sólo por conseguir de vuelta el título mundial, sino por el gran boxeo que ha mostrado gracias a la madurez boxística que ha podido obtener a través de los años.

“Estoy entusiasmada y motivada con lo que he hecho, metida al 100% en el gimnasio y ya acoplada a la división gallo, al inicio me veía más chiquita, he crecido en masa muscular y eso me va a beneficiar arriba del ring”, agregó.

Por otra parte, la alemana Alesia Graf, presume un largo recorrido sobre los cuadriláteros con más de 35 peleas, con un total de 29 victorias con 13 nocauts y seis derrotas, aunque la fortuna no le ha sonreído cuando enfrenta a peleadoras mexicanas, ya que no pudo vencer a la histórica Ana María Torres en 2010, a la excampeona mundial supermosca del CMB, Zulina Muñoz, en pelea de revancha y a la coahuilense Yazmín Rusita Rivas.

“Estoy muy contenta de venir a México, me gusta mucho Irapuato, me siento muy a gusto, estoy muy emocionada por la contienda y doy las gracias por la oportunidad de poder pelear por el campeonato mundial”, dijo Graf en la conferencia de prensa previa al combate.

Para 2018, Juárez señaló que tiene el objetivo de buscar la internacionalización para coronar una carrera de casi 20 años como boxeadora profesional.