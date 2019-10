Está de regreso Selena Gómez al mundo de la música con nuevo disco

Cd. de México, Octubre 21 – . Selena Gomez está de vuelta. Y después de hacer un par de publicaciones en las redes sociales anticipando su regreso, anuncia una nueva canción: ‘Lose you to love me’.

Este anuncio llega con una imagen en primer plano del rostro de la artista con el mensaje en inglés «I need to lose you to love me», y una fecha de lanzamiento: 23 de octubre.

Gomez, que no ha publicado un álbum desde 2015, ya confirmó el pasado junio que había terminado un nuevo álbum, aunque entonces no quiso dar más detalles.

Este regreso confirma, además, la recuperación total de Selena, quien en septiembre de 2017 recibió un trasplante de riñón como parte de su lucha contra el lupus que padece.

–AGUSTIN LARA SONARA EN EGIPTO—

El cantautor Rodrigo de la Cadena estrenará la Suite de Medio Oriente, del compositor mexicano Agustín Lara, a nivel mundial en dos conciertos que ofrecerá los días 22 y 24 de octubre en El Cairo, Egipto.

Con el espectáculo denominado Musical Concert Lara’s Suites (Concierto musical Suites de Lara), primero actuará en la Bibliotheca Alexandrina Conference Center, Small Theater Hall, y dos días después en el Cairo Opera House. Ahí interpretará los temas Esclava (1932), Arabia (1933), Tanger (1933) y Casablanca (1943), así como otros que destacan el gusto del artista nacido en Veracruz por el Medio Oriente.

Todo el mundo conoce lo popular de Agustín Lara, pero existen canciones que han estado muy guardadas como las suites que le hizo a España, Francia, Estados Unidos y Medio Oriente. A veces solía grabar un testigo de él tocando el piano y cantándolas, pero son grabaciones que poseen los coleccionistas”, detalló De la Cadena en entrevista exclusiva con Notimex.

En la década de los treinta, dice, él tuvo quizá un viaje o una fijación con Medio Oriente, por lo que de 1932 a 1933 escribió Esclava, Arabia, Tánger y Morena, mientras que diez años después compuso Casablanca.

Esta última la grabaron las Hermanas Águila, mientras que Alfonso Ortiz Tirado lo hizo con Morena y Esclava. El resto sólo lo grabó Agustín Lara. Por lo tanto –aseguró el cantautor– es un material que no se conoce:

Se inspiró en Egipto para componer las canciones Esclava y Arabia. Cuando descubrí esto, me acerqué a unos amigos de la Bibliotheca Alexandrina en México y la presidenta de esta fundación quedó encantada, porque es un vínculo cultural maravilloso entre México y estos países”.

Para De la Cadena, Agustín Lara no es cualquier compositor: se trata uno de los más prolíficos y reconocidos a nivel mundial. Fue entonces que el artista de treinta años ofreció una «probadita» de la Suite de Medio Oriente en el Castillo de Chapultepec ante embajadores de Marruecos, Arabia Saudita, Líbano y Egipto.

Fue así que, a través del embajador de ese último país, se pudo hacer la gestión para interpretarlas allá con el apoyo de patrocinios.

Cotejé que las letras fueran las mismas que las partituras que grabó Agustín. Después busqué al arreglista Abraham Barrera para que les diera un toque novedoso, pues si se escucha Tánger, con Lara, nada tiene qué ver con el de ahora. Respetando la línea melódica, la letra y todo, los arreglos son mucho más modernos y sinfónicos”.

Adelantó que además de la suite, que incluye cuatro canciones, se incluirán otras como Granada, Solamente una vez, Piensa en mí y quizá temas de Chucho Monge y Consuelito Velázquez para completar el concierto:

Es muy importante porque se trata de un estreno en la tierra que inspiró esta obra. Se hará sobre un escenario en el que nunca imaginé llegar y será una experiencia única porque nunca he estado ahí».

Después del espectáculo, Rodrigo de la Cadena, discípulo del maestro Enrique Jasso y promotor del bolero, dará a conocer un concierto sinfónico bajo la dirección de Abraham Barrera. Asimismo, planea un espectáculo en el Teatro Municipal de Chile y el lanzamiento del disco con la Suite Medio Oriente.

