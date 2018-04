Estos son los 10 libros que toda mujer debe leer antes de los 30 años

Cd. de México, Abril 24 – . El libro, el mejor amigo… En su día.

Pronto cumpliré 30 años, bueno aún me faltan tres años pero, como toda buena mujer ansiosa ya comienzo a estresarme. No tanto por las repetidas situaciones que aterrorizan a las personas que cumplen tres décadas, pero sí por el tiempo que he perdido en lugar de leer algunos de los cientos de clásicos literarios que se empolvan en mi librero.

Lo que me ha funcionado es hacerme una lista de los libros que son imprescindibles, y que si no los leo, tendré que reducirme la edad o regresar en el tiempo.

Si tú también estás en el mismo camino que yo, dirigiéndote a la perdición treintañera, pon atención a esta lista y apresuremos la lectura.

“Ulises” – James Joyece

“Me dan miedo esas grandes palabras que nos hacen tan infelices”.

La senda del perdedor- Charles Bukowski

La novela autobiográfica de Bukowski muestra una visión distinta del sueño americano.

Pubis angelical – Manuel Puig

En este libro se menciona por primera vez a las madres de la Plaza de Mayo.

“Ana Karenina”- León Tolstói

“Todas las familias felices se parecen unas a otras; pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada”

“Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos” – Zygmunt Bauman

“Los celulares ayudan a estar conectados a los que están a distancia. Los celulares permiten a los que se conectan… mantenerse a distancia.”

“Por quién doblan las campanas” – Ernest Hemingway

El mismo Hemingway fue corresponsal durante la Guerra Civil Española. Es dentro de este marco que se desarrolla la novela.

“El tambor de hojalata” – Günter Grass

El tema principal es la historia de Oscar, un niño que durante la segunda guerra mundial decide no crecer más.

“La montaña mágica” – Thomas Mann

Clásico de la literatura alemana, esta obra describe la vida de Hans Castorp, un joven encerrado en un sanatorio en los Alpes. Todo parece normal, excepto que él llegó al sanatorio como visitante.

“Almuerzo al desnudo” – William Burroughs

Considerado como uno de las 100 mejores novelas en inglés, el libro narra las experiencias de Burroughs en su descubrimiento de muchas drogas.

La espuma de los días – Boris Vian

Boris Vian describe en este libro lugares imaginarios en Estados Unidos, donde él nunca estuvo.

