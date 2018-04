Estrategia de EU, retener a los migrantes y atraer más mexicanos

San Antonio, Abril 10 – . Estados Unidos, mantiene su estrategia de retener a los migrantes y atrae aún a más mexicanos, toda vez que cuenta con una economía fuerte, reveló una investigación realizada por The Mission Foods Texas-Mexico Center.

“La migración de trabajadores mexicanos a Texas no desplaza mano de obra, sino que genera empleos adicionales”, argumentó el investigador de dicho centro de estudios, Raymond Robertson, durante su visita en la Ciudad de México.

Tras analizar los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Sistema Estadístico Federal de Estados Unidos, el experto determinó que los trabajadores mexicanos y estadounidenses competían por los mismos empleos durante el periodo 1987-1994.

Después de ese lapso y con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), indicó, el panorama cambió porque ambos grupos se complementan y actúan como una unidad conjunta de producción.

En el panel de “Comercio e Inversiones”, Robertson y Dean Stansel, profesor del Centro O’Neil para Mercados Globales y Libertad de la Universidad Metodista del Sur de Texas (SMU) coincidieron en que el comercio con México no impide el comercio intra-estatal en Estados Unidos.

Es más factible que los estados comercien entre sí que con los estados mexicanos de la frontera, lo cual muestra que la relación económica de la frontera apoya, tanto al comercio nacional como al internacional, apuntaron en un comunicado.

Durante el simposio anual de The Mission Foods Texas-Mexico Center, el presidente y director general de Gruma, Juan González Moreno, añadió que los resultados de esta investigación ayudarán a crear mejores oportunidades de trabajo y negocios en ambos lados de la frontera.

“Sabemos que Texas es líder en fortalecer la cooperación entre vecinos. Y con este centro se reafirma nuestra convicción de que trabajando unidos seguiremos elevando y mejorando la relación México-Texas-Estados Unidos”, finalizó.

