Estremecedor video del suicido de una mujer y su pequeño hijo

Bogotá, Colombia, Febrero 07. El estremecedor video de una mujer quien a pesar de la presencia de la policía y de grupos de ayuda no pudo ser convencida de lo contrario, se lanzó desde un puente con su pequeño hijo en brazos, en una provincia colombiana.

De acuerdo con medios locales, el niño suplicaba ‘Mamá, no te tires’, pero la mujer hizo caso omiso de las palabras y se suicidó lanzándose desde el puente en Ibagué, Colombia.

Al sitio acudieron socorristas, bomberos, y transéuntes, quienes intentaron conminarla a no matarse, pero el resultado fue trágico, pues perdieron la vida madre e hijo.

Rafael Rico, el capitán de bomberos de Ibagué, manifestço que se intentóm a toda costa salvarle la vida, sin embargo, fue imposible.

lgunos elementos que participaron en el infructuoso rescate rompieron en llanto cuando la mujer se lanzó al vacío.

OTRO CASO SIMILAR

Hace unas semanas, una mujer se lanzó, junto a sus dos hijos, de 2 y 5 años, desde un puente vehicular ubicado en el cruce del Periférico de la Juventud y avenida La Cantera, en Chihuahua.

Medios locales destacan que la mujer detuvo su automóvil, cargó a los pequeños, los abrazó y se lanzó con ellos desde lo alto del puente, aproximadamente a una distancia de 15 metros.

Paramédicos se dieron cita en el lugar y confirmaron la muerte de la madre de familia debido al impacto contra el asfalto, mientras que los menores, un niño y una niña, permanecen graves.

Otra versión destaca que debido a una falla en su automóvil, la mujer bajó del vehículo, tomó a sus hijos, se recargó en el muro de contención, que apenas alcanza el medio metro, perdió el equilibrio y cayó al vacío.

Se recomienda discreción.

